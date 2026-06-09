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Meedia: Vene väed taanduvad Kinburni säärelt

Välismaa
Ukraina sõjaväelased
Ukraina sõjaväelased Autor/allikas: SCANPIX/AP
Välismaa

Sotsiaalmeediakanalid jagavad Krimmis tegutseva Ukraina partisanirühmituse Atesh teadet, mille kohaselt on Venemaa õhudessantvägede üksused alustanud taandumist Kinburni sääre põhja- ja lääneosast.

Oluline Venemaa-Ukraina sõjas teisipäeval, 9. juunil kell 5.40:

- Meedia: Vene väed taanduvad Kinburni säärelt;

- Harkivi oblastis hukkus Venemaa õhurünnakutes neli inimest;

- Zelenski pidas kõnelusi Witkoffi ja Kushneriga.

Meedia: Vene väed taanduvad Kinburni säärelt

Sotsiaalmeediakanalid jagavad Krimmis tegutseva Ukraina partisanirühmituse Atesh teadet, mille kohaselt on Venemaa õhudessantvägede üksused alustanud taandumist Kinburni sääre põhja- ja lääneosast. 

Ateshi allikate sõnul on Vene armeel tekkinud tõsised varustusprobleemid ning Kinburni säärele ei jõua enam laskemoona-, kütuse- ega toidutarned. Vene väed ei suuda tõrjuda Ukraina droonirünnakuid ning nende kaotused kasvavad. 

Osa õhudessantvägedest on viidud üle Zaporižžja suunale, samas kui Kinburni säärele jäänud üksused on märkimisväärselt nõrgenenud ega ole enam võimelised ala tõhusalt kaitsma. Ukraina lõunaringkonna pressiesindaja kolonel Vladõslav Vološõn ütles, et ta ei saa Ateshi väiteid ei kinnitada ega ümber lükata, kuid märkis, et Ukraina väed püüavad saavutada tulekontrolli Venemaa varustusliinide üle okupeeritud Hersoni oblastis, vahendas USA-s asuv Sõjainstituut (ISW). 

Kinburn asub Musta mere ääres ja piirkonna pärast võitlesid juba Osmanite impeerium ja Venemaa tsaaririik. 

Harkivi oblastis hukkus Venemaa õhurünnakutes neli inimest

Ukraina kirdeosas asuvas Harkivi oblastis hukkus Venemaa õhurünnakutes neli inimest ja veel kümme sai haavata, teatasid teisipäeva varahommikul kohalikud võimuesindajad.

Zelenski pidas kõnelusi Witkoffi ja Kushneriga

Ukraina president Volodõmõr Zelenski vestles esmaspäeval USA presidendi saadikute Steve Witkoffi ja Jared Kushneriga, teatas esmaspäeval uudistekanal Ukrinform.

Zelenski ise kirjeldas sotsiaalmeedias oma vestlust Witkoffi ja Kushneriga väga positiivsena.

"Olen tänulik nende valmisoleku eest töötada lähinädalatel nii aktiivselt kui võimalik, et elavdada diplomaatiat, mille eesmärk on lõpetada Venemaa sõda Ukraina vastu. Mõistame, kui suur osa maailma tähelepanust on keskendunud Iraani ümber toimuvale. Kuid meie ühine eesmärk saavutada Euroopas rahu püsib päevakorras," ütles Ukraina president.

Osapooled arutasid väljavaateid eelseisva juhtivate tööstusriikide ühenduse G7 tippkohtumise ja teiste juuniks kavandatud sündmuste kontekstis. Samuti andis Zelenski Ameerika poolele ülevaate Ukraina käsutuses olevast teabest Moskva kavatsuste ja praeguse positsiooni kohta.

Toimetaja: Karl Kivil

Allikas: BNS, ISW, Ukrainska Pravda

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