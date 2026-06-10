Oluline Venemaa-Ukraina sõjas kolmapäeval, 10. juunil kell 5.55:

- Ukraina süütas õhurünnakuga naftatöötlemistehase Samaara oblastis;

- Stubb: Zelenski sõnul läheb olukord rindel järjest paremaks;

Ukraina süütas õhurünnakuga naftatöötlemistehase Samaara oblastis

Ukraina relvajõud korraldasid ööl vastu kolmapäeva õhurünnaku Venemaal Samaara oblastis asuvale naftarafineerimistehasele, põhjustades seal tulekahju.

"Ukraina droonid tabasid Novokuibõševski naftatöötlemise tehast Samaara oblastis. Tehases puhkes tulekahju," teatasid sõjasündmusi kajastavad sotsiaalmeediakontod varahommikul.

Kuibyshev Oil Refinery Is on Fire in Samara Following an Attack, ASTRA's OSINT Analysis Says pic.twitter.com/aqWXSm8XcQ — ASTRA (@ASTRA_PRESS) June 10, 2026

Üks kommentaator märkis, et Vene režiimi juht Vladimir Putin on suures osa riigi õhukaitserelvadest koondanud oma Valdai residentsi kaitseks, mistõttu on jäänud paljud riigile olulised objektid ilma õhutõrjevahenditeta.

Ukraina ründab süstemaatiliselt Venemaa naftarajatisi ning see on juba tekitanud mitmel pool riigis kütusenappust.

Stubb: Zelenski sõnul läheb olukord rindel järjest paremaks

Ukraina president Volodõmõr Zelenski andis teisipäeval Tallinnas oma Soome kolleegi Alexander Stubbiga kohtudes muu hulgas ülevaate hetkeolukorrast rindel, märkides, et pilt läheb pidevalt paremaks.

Stubb oli tagasiteel silmnähtavalt rahul kiirkohtumisega Zelenskiga, mis leidis aset Soome Tallinna saatkonnas ja venis oodatust veidi pikemaks.

"Üksikasjadesse laskumata, kuna tegemist on konfidentsiaalse ja salastatud teabega, võin öelda, et pilt läheb pidevalt paremaks," ütles Stubb tagasilennul Helsingisse Soome uudisteagentuurile STT.

Tema sõnul on vestluste põhjal selge, et Ukraina kavatseb jätkata kaugmaalöökidega Venemaa vastu. Stubbi sõnul suhtub Soome sellesse kahtlemata mõistvalt, kuigi droone on eksinud ka Soome territooriumile.

Stubb meenutas, et Ukraina kaitseb oma iseseisvust ja territoriaalset terviklikkust, samal ajal kui Venemaa ründab riigi territooriumi mitmekordse hulga droonide ja rakettidega.

"Mõistmist jagub alati nõrgemale poolele ja enesekaitsjale," võttis Stubb kokku.

Soome eksinud droonidest teisipäevases vestluses ei räägitud, kuna laua taga istus ka Norra peaminister Jonas Gahr Støre. Droonidest rääkimine oli Tallinnas Põhja- ja Baltimaade koostööformaadi NB8 kohtumisel osalenud peaministri Petteri Orpo päevakorras.

Stubb, Zelenski ja Støre kohtusid eraldi NB8 tippkohtumise kõrvalt. Stubbi sõnul selgitab sellist koosseisu asjaolu, et Soome ja Norra on püüdnud tegutseda Ukraina toetamisel olulisemate riikide, nimelt Suurbritannia, Prantsusmaa ja Saksamaa, taustajõuna.

Lisaks on lähinädalatel tulemas mitu olulist kohtumist, näiteks G7, EL-i ja NATO tippkohtumised.

Stubbi arvates oleks eespool mainitud Suurbritannia, Prantsusmaa ja Saksamaa E3-rühm õige osapool esindama Euroopat Ukraina-läbirääkimistel.

"Ma ei usu, et Euroopa Liit nimetab ühe konkreetse isiku, pigem minnakse suurte liikmesriikide eestvedamisel. See, kas taustal toetavad ka Venemaaga piirnevad väiksemad riigid, on iseasi. Aga ma usun, et E3 on see, kes Euroopat esindab," sedastas Stubb.

Järgmisel nädalal Prantsusmaal toimuv juhtivate tööstusriikide G7 tippkohtumine võib olla oluline verstapost, kuid Ukraina-läbirääkimiste edasise koostöö formaat selgub Stubbi hinnangul kõige varem alles juuli keskpaiga järel.

Stubb tuletas samas meelde, et Euroopal on oluline edendada diplomaatiat koos Ameerika Ühendriikidega.

Kuigi USA juhitud läbirääkimisprotsess näib olevat viimasel ajal seiskunud, ei ole selle vahendajad Ukrainat unustanud.

Stubb rääkis, et oli viimati esmaspäeval vestelnud Jared Kushneriga ning sama oli teinud ka Zelenski, kes suhtles nii Kushneri kui ka teise vahendajana tegutsenud Steve Witkoffiga.

Võimaliku dialoogi alustamine Venemaaga peab Stubbi sõnul toimuma kindlas järjekorras: kõigepealt lepitakse kokku eesmärkides ja päevakorras ning alles seejärel mõeldakse, kes Euroopat esindab.

Seega dialoogi ei teki, kui Venemaa ei ole valmis pidama läbirääkimisi samadel teemadel kui Euroopa?

"Just nii," vastab Stubb.

Vene režiimi juhi Vladimir Putini keeldumine Zelenski avalikus kirjas tehtud pakkumisest kohtuda ja pidada läbirääkimisi näitas Stubbi sõnul taas kord, et Venemaa ei soovi ei rahu ega ka relvarahu.