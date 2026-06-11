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Trump loobus kavandatud rünnakust Iraani vastu

Välismaa
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USA president Donald Trump
USA president Donald Trump Autor/allikas: SCANPIX/Aaron Schwartz/POOL via CNP/INST
Välismaa

USA president Donald Trump ähvardas taas Iraani võimsate õhulöökidega ning teatas, et Ühendriigid võivad võtta islamiriigile kuuluva Khargi saare enda kontrolli alla. Trump teatas hiljem, et loobus kavandatud rünnakutest Iraani vastu.

Trumpi sõnul on nii kokkuleppe põhimõtted kui ka üksikasjad saanud kõigi osapoolte heakskiidu. Tema sõnul on kokkulepe jõudnud Iraani kõrgeima juhtkonna tasandile. Ta lisas, et lepingu allkirjastamise aeg ja koht tehakse peagi teatavaks, vahendas The Wall Street Journal

Trump ütles veel, et USA mereväe blokaad Iraani sadamatele jääb jõusse kuni kokkuleppe sõlmimiseni.

Trump ähvardas veidi varem Iraani võimsate õhulöökidega.

"Mingil hetkel mitte liiga kauges tulevikus vallutame Khargi saare ja teised naftataristu punktid ning võtame täieliku kontrolli nende nafta- ja gaasiturgude üle, sarnaselt Venezuelaga, mis toimib suurepäraselt nii Venezuela kui ka USA jaoks," kirjutas Trump oma sotsiaalmeediaplatvormil Truth Social.

Pärsia lahes asuv Khargi saar on Iraani peamine naftaekspordi keskus, kust 90 protsenti toornaftast läks enne Hormuzi väina sulgemist Hiinasse. Trump ise on pikalt pidanud Khargi saart islamiriigi nõrgaks kohaks. Selle hõivamine võimaldaks tal täielikult kontrollida nii Iraani naftat kui ka riigi rahandust. 

Trump ütles telekanalile Fox News, et eelistaks Iraani tsiviiltaristut mitte rünnata.

"Jah, ma eelistaks seda mitte teha, sest kui seda teha, siis inimesed kannatavad," vastas Trump küsimusele, kas Ühendriigid asuvad ründama elektrijaamu ja sildu, nagu ta varem on ähvardanud.

USA rahandusminister Scott Bessent ähvardas aga neljapäeval kasutada Washingtoni Pärsia lahe liitlastele tekitatud kahju korvamiseks külmutatud Iraani vahendeid.

"Kogu kahju, mida Iraan meie Pärsia lahe liitlastele tekitab, makstakse kinni Iraani kontodelt võetud vahenditega," kirjutas Bessent X-is.

Toimetaja: Karl Kivil

Allikas: The Times, BNS

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