Zelenski seadis Lukašenkole nädalase täitmisajaga ultimaatumi

Kui Aleksandr Lukašenko ei lülita välja Valgevenes Venemaa droonirünnakuid Ukraina vastu juhtivaid repiitereid, teevad seda ukrainlased nädala pärast, vahendas portaal Unian president Volodõmõr Zelenski reedel ajakirjanikele öeldud sõnu.

"Lukašenko on Valgevene, meie naaberriigi juht. Julgeolek piiril on meie jaoks äärmiselt oluline. Ta saab suurepäraselt aru, et me oleme juba täiskasvanud. Keegi ei solvu pelgalt sõnade või isiklike märkuste peale. Kui aga solvatakse minu riiki, siis me solvume ega unusta seda," sõnas Zelenski.

Samuti suhtub Ukraina riigipea skeptiliselt Lukašenko teatesse, et too ei tahtvat saada kistud sõtta.

"Ta peab siin aus olema, vähemalt oma rahva vastu, sest mitte teda ei saa sellesse sõtta tõmmata, vaid tema riiki, mida saab teha Venemaa. Just seda on nad teinud sõja esimestest päevadest peale," ütles Zelenski.

Riigipea sõnul lasti täiemahulise sõja alguses Ukraina pihta Valgevene territooriumilt palju rakette. Zelenski sõnul ei usu ta Lukašenko väidet, et olukorda ei kontrollinud tema, vaid Venemaa.

Zelenski märkis, et Venemaa jätkab Lukašenko survestamist oma sõtta astuma, kuid Ukraina annab vastulöögi.

"Pole vaja tarbetuid sõnu. Tal on oma tornidel repiiter-saatjad. Vene või Valgevene omad – mis vahet meil sellest? Kahes Ukrainaga piirnevas oblastis asub tehnika, mis suunab tule Ukraina elanikkonna pihta," ütles Ukraina president.

Zelenski sõnul peaks Lukašenko selle tehnika eemaldama, kui ta sõjas osaleda ei taha.

"Ma arvan, et selleks piisab nädalast. Miks ma ütlen nädalast? Sest praegu surevad selle tõttu iga päev meie rahumeelsed elanikud. Lapsed saavad vigastada. Kui tema seda ei tee, siis teeme meie," võttis Zelenski oma jutu kokku, lubades vastava tehnika hävitada.

Unian tõi varem välja, et meediakanali Raadio Vabadus (Radio Liberty) Valgevene teenistuse andmetel on Venemaa loonud Valgevene piiri lähedale ründedroonide lennutamiseks vähemalt viis uut stardipaika.

Satelliidipilte ja avalikke andmeid analüüsides tegi väljaanne kindlaks, et uued rajatised asuvad Venemaa Brjanski, Orjoli ja Smolenski oblastites. Märgitakse, et mõned neist on tekkinud vaid paarikümne kilomeetri kaugusele Valgevene piirist. Ukraina sõjaväe teatel lendab enamik Vene droone ulatuslike rünnakute ajal läbi Valgevene või kasutab Valgevene ja Ukraina piiri äärseid marsruute.

Ukraina mehitamata süsteemide vägede ülem Robert Brovdi on öelnud, et Kiievil on Valgevenes välja vaadatud 500 sellist sihtmärki.