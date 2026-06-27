Trump ähvardas Euroopat digiteenuste maksu jõustumisel kõrgete tariifidega

Sotsiaalmeediapostituses märkis president, et paljud Euroopa riigid arutavad digimaksu kehtestamist või on väga lähedal selle päriselt elluviimisele.

"Võtke seda avaldust kui kinnitust, et iga riigi suhtes, mis sellise maksu kehtestab, rakendatakse kohe 100% TOLLIMAKSU kõikidele Ameerika Ühendriikidesse saadetavatele kaupadele," ütles Trump. "See TOLLIMAKS tühistab riigiga sõlmitud kaubanduslepingud, olenemata sellest, kas need on ellu viidud, allkirjastatud või mitte. Lisaks rakendatakse 100% TOLLIMAKS koheselt, kui nad plaaniga edasi lähevad."

Veebiteenustele kehtestatakse sageli makse, et piirata tehnoloogiahiidude välismõju, ja tihti on need suunatud suurte USA ettevõtete, nagu Apple'i, Amazoni ja Meta vastu.

Trumpi lubadus tollimakse tõsta ähvardab keerulisemaks muuta kaubandusläbirääkimisi Euroopa Liiduga (EL). Presidendi ähvardus kõlas kõigest päev pärast seda, kui EL-i liikmesriigid kiitsid heaks lepingu, mis vähendab oluliselt USA tööstuskaupade ja teatud põllumajandustoodete tollimakse. Vastutasuks piiravad Ühendriigid enamiku Euroopa Liidu kaupade tollimakse 15 protsendiga.

Lisaks kavandatavatele maksudele rakendab EL mitmesuguseid meetmeid, et piirata suurte tehnoloogiaettevõtete liigset mõju. Üks selline on digitaalturgude õigusakt (Digital Markets Act), mis võimaldab regulaatoritel kehtestada rangeid tegutsemisreegleid ja suuri platvorme trahvida.

Euroopa Komisjon kaitses oma avalduses suveräänset õigust reguleerida iseenda majandustegevust.

"Selliste õiguspäraste poliitikate vastu suunatud ühepoolsed meetmed ei ole põhjendatud. Nende rakendamisel reageerib EL kiiresti ja otsustavalt, et kaitsta oma õigusi ja regulatiivset autonoomiat," märgiti avalduses. "EL on järjekindlalt toetanud globaalset lahendust digitaalmajanduse õiglaseks maksustamiseks, mis on kooskõlas G7 rahandusministrite järeldustega. See on jätkuvalt meie eelistatud suund ja oleme valmis selle saavutamiseks konstruktiivselt koostööd tegema."

Mitmed riigid – sealhulgas paljud väljaspool Euroopa Liitu – on samuti kehtestanud digiteenuste makse ning Trumpi administratsioon on korduvalt kasutanud tollimaksuähvardusi, et survestada neid oma käitumist muutma.

Eelmisel aastal taganes Kanada presidendi ähvarduste tõttu oma digimaksust. Hiljuti anti ka mõista, et võidakse üle vaadata otsus nõuda veebivoogedastuse hiidudelt 15 protsenti nende Kanada tuludest piirkondliku sisu toetamiseks.

Trump on ka varem ähvardanud astuda samme riikide vastu, mis kehtestavad digimakse, väites, et need on ebaõiglaselt suunatud USA tehnoloogiaettevõtete vastu. Selle nädala alguses kaitses Suurbritannia valitsus selliste maksude kasutamist.