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Venemaa ründas Kiievit ballistiliste rakettidega

Välismaa
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Kiiev.
Kiiev. Autor/allikas: SCANPIX/SIPA
Välismaa

Ukraina kaitsevägi teatas pühapäeva varahommikul, et Kiiev on ballistiliste rakettide rünnaku all. Ukraina relvajõud ründasid aga ööl vastu pühapäeva droonidega Slavjanski naftatöötlemistehast Venemaal Slavjansk-na-Kubani linnas.

Oluline Venemaa-Ukraina sõjas 28. juunil kell 08.30:

- Venemaa ründas Kiievit ballistiliste rakettidega;

- Ukraina ründas naftatöötlemistehast Krasnodari krais;

- Ukraina andmetel kaotas Venemaa ööpäevaga 1250 sõdurit. 

Venemaa ründas Kiievit ballistiliste rakettidega

Ukraina kaitsevägi teatas pühapäeva varahommikul, et Kiiev on ballistiliste rakettide rünnaku all.

"Pealinnas töötab õhutõrje. Püsige varjendites!," ütles pealinna linnapea Vitali Klõtško Telegramis.

AFP ajakirjanikud kuulsid plahvatusi ning nägid taevas mitmeid sähvatusi.

Päev varem oli Venemaa õhulöökides Dnipropetrovski ja Sumõ oblastitele hukkunud kaks inimest.

Rünnak toimus pärast seda, kui Ukraina oli andnud lööke Venemaa edelaosas asuva Volgogradi ja Belgorodi ning Moskva kontrolli all olevat Horlivka pihta Donetski oblastis.

Piirkondlike võimude väitel hukkus nendes rünnakutes kolm inimest.

Venemaa on Ukrainat rünnanud pea iga päev alates 2022. aasta veebruarist, käivitades veriseima konflikti Euroopas pärast Teist maailmasõda.

Ka Ukraina on viimastel kuudel andnud üha intensiivsemalt vastulööke Venemaa ja Moskva poolt okupeeritud alade vastu.

Ukraina ründas naftatöötlemistehast Krasnodari krais

Ukraina relvajõud ründasid ööl vastu pühapäeva droonidega Slavjanski naftatöötlemistehast Venemaal Slavjansk-na-Kubani linnas, vahendas Kyiv Independent Vene Telegrami-kanaleid.

Sotsiaalmeediasse postitatud fotod ja videod näitavad suuri leeke, mis tõusevad Venemaa Krasnodari krais asuva naftatöötlemistehase hoidlatest.

Piirkondlik operatiivstaap väitis hiljem, et naftatöötlemistehases puhkenud tulekahju põhjustasid kukkunud droonirusud.

Tekitatud kahju ulatus ei ole veel selge.

Kyiv Independent ei ole neid teateid saanud veel sõltumatult kontrollida. Ukraina sõjavägi ei ole väidetavat rünnakut veel kommenteerinud.

Kiiev on eskaleerimas kampaania eskaleerimist Venemaa nafta- ja gaasitaristu vastu, mis on Moskva peamine tuluallikas, mis aitab rahastada tema täiemahulist sissetungi Ukrainasse.

Ukraina on korduvalt rünnanud Venemaa naftataristut Krasnodari krais.

Mõni päev varem, 25. juunil tabasid Ukraina droonid kaht naftarafineerimistehast Venemaa Baškortostani Vabariigis.

Rünnakute taustal on Venemaa silmitsi kasvava kütusepuudusega, mida süvendavad Ukraina droonirünnakud nafttöötlemistehastele. Üle 20 Venemaa piirkonna on kehtestanud piirangud kütuse müügile.

19. juunil toimunud rünnak Moskva naftatöötlemistehasele peatas selle rajatise töö. Tegemist on ühe Venemaa suurima naftatöötlemistehasega, mis varustab 40 protsenti Moskva kütuseturust ja toodab suurema osa piirkonna bensiinist.

Mõni päev hiljem peatati Reutersi andmeil Ukraina rünnaku järel Venemaa suuruselt neljanda rafineerimistehase, Lukoil-Nižegorodorgsintezi tegevus Nižni Novgorodi oblastis Kstovos.

Ukraina andmetel kaotas Venemaa ööpäevaga 1250 sõdurit

Ukraina relvajõudude pühapäeval esitatud hinnang Vene vägede senistele kaotustele alates Venemaa täieulatusliku sõjalise kallaletungi algusest 2022. aasta 24. veebruaril:

- elavjõud umbes 1 400 970 (+1250);

- tankid 12 063 (+3);

- jalaväe lahingumasinad  24 844 (+9);

- suurtükisüsteemid 44 920 (+63);

- mobiilsed raketilaskesüsteemid (MLRS) 1901 (+2);

- õhutõrjesüsteemid 1454 (+7);

- lennukid 436 (+0);

- kopterid 353 (+0);

- maapealsed droonisüsteemid 1754 (+14);

- operatiivtaktikalised droonid 377 500 (+1889);

- tiibraketid 4790 (+0);

- laevad/kaatrid 33 (+0);

- allveelaevad 2 (+0);

- autod ja muud sõidukid, sealhulgas kütuseveokid 113 135 (+501);

- eritehnika 4360 (+7);

Ukraina enda kaotuste kohta samasuguse regulaarsusega andmeid ei avalda ning pole ka avalikult selgitanud, millise metoodika alusel nad Vene sõjakaotusi kokku loevad.

Toimetaja: Aleksander Krjukov

Allikas: BNS

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