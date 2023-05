New Yorgi kohus tunnistas Trumpi süüdi seksuaalses ahistamises

Carroll väitis kohtus, et endine president vägistas ta umbes 30 aastat tagasi. Vandekohus ei tuvastanud, et Trump pani toime vägistamise. Siiski leidis kohus, et Trump ahistas Carrollit seksuaalselt. Juhtum leidis aset 1996. aastal, New Yorgis asuvas Bergdorf Goodmani kaubamajas, vahendas The Wall Street Journal.

Vandekohus tunnistas teisipäeval Trumpi süüdi ka laimamises. "See võit pole ainult minu jaoks, vaid iga naise jaoks, kes on kannatanud, kuna teda ei usutud," teatas Carroll.

Trump kritiseeris kohtuotsust. "Mul pole aimugi, kes see naine on," teatas Trump. Endise presidendi advokaat Joe Tacopina teatas, et kaebab otsuse edasi.

Trump keeldus tunnistusi andmast ega osalenud isiklikult üheski menetluses. Tegemist oli tsiviilasjaga.

Carrolli süüdistused said esmakordselt avalikuks 2019. aastal, kui New York Magazine avaldas katkendi tema raamatust. Carrolli raamat avaldati samal aastal. Carroll kaebas eelmisel aastal Trumpi rünnaku ja laimu levitamise eest kohtusse.

Carroll ütles, et otsustas Trumpi kohtusse kaevata, kuna endine president nimetas teda järjepidevalt valetajaks. "Ta valetas ja hävitas minu maine. Ma olen siin, et saada oma elu tagasi," ütles Carroll.