Trump teenis mullu krüptoäriga enam kui 1,4 miljardi dollarit

USA president Donald Trump deklareeris, et teenis eelmisel aastal oma perekonna krüptovaluutaprojektidest enam kui 1,4 miljardit dollarit. Teisipäeval avaldatud majanduslike huvide deklaratsioonide ülevaatest selgus, et Trumpi peamine sissetulek pärineb nüüdseks digivaradest, millele tema poliitilised otsused on kasuks tulnud, kirjutab Reuters.

USA valitsuse eetikabüroole esitatud 2025. aasta aruannetest nähtub, et presidendi ettevõtted said ligi 800 miljonit dollarit tulu krüptoettevõttest World Liberty Financial, mille Trump asutas koos oma poegadega. See sissetulek, mida ta pereliikmetega jagab, hõlmas enam kui 520 miljonit dollarit krüptotokenite müügist ja üle 250 miljoni dollari World Liberty osaluse müügist.

Lisaks deklareeris Trump 635 miljoni dollari ulatuses tulu omanimeliste meemimüntide müügist.

Krüptoärid on presidendi varalist seisu oluliselt muutnud. Näiteks aasta varem esitatud deklaratsioonis märkis Trump World Liberty tokenite müügituluks 57,35 miljonit dollarit, mis tänavuses aruandes kasvas üheksakordseks.

Reutersi hiljuti avaldatud hinnangu järgi on Trumpi perekond teeninud krüptovaluutaga seotud projektidest vähemalt 2,3 miljardit dollarit alates presidendi naasmisest Valgesse Majja 2025. aastal.

Ametisse astudes hakkas Trump rakendama poliitikat ja algatusi, mida krüptosektor pidas soodsaks – alates stabiilsete krüptorahade föderaalreeglite kehtestamisest kuni USA justiitsministeeriumi ja väärtpaberi- ja börsikomitee (SEC) järelevalve leevendamiseni.

Samuti deklareeris Trump 2025. aasta eest üle 80 miljoni dollari tulu kohtuvälistest kokkulepetest erinevate meediaettevõtetega ning 52 miljonit dollarit omanimeliste litsentside müügist välismaistele kinnisvaraarendajatele, mis tulenes peamiselt tehingutest Lähis-Ida partneritega.

"Ei president ega tema perekond pole kunagi sattunud – ega satu ka tulevikus – huvide konflikti. President Trump tegi Ameerika Ühendriikidest oma korraldustega uhkusega maailma krüptopealinna," ütles Valge Maja pressiesindaja Anna Kelly oma avalduses Reutersile.

"Kõik presidendi ja valitsuse sammud astutakse Ameerika rahva parimates huvides ning seda vaidlustavad niinimetatud ajakirjanikud lihtsalt taaskasutavad sedasama vana ja valet narratiivi, mida demokraadid ja peavoolumeedia on juba kümme aastat levitanud," lisas Kelly.

Kuigi Valge Maja on varem teatanud, et presidendi ärihuvide üle teostavad praegu järelevalvet tema lapsed, on president endiselt selle usaldusfondi kasusaaja, kuhu tulu lõpuks laekub.

Jõukuse kasvu veab krüptoäri

Kuigi krüptovaluuta on ülekaalukalt suurim tuluallikas, toovad ka Trumpi traditsioonilised ärid – eelkõige golfiväljakud ja kuurordid – jätkuvalt sisse miljoneid.

Trump deklareeris 2025. aastal golfiväljakute ja kuurortide tulu 15-protsendilise kasvu veidi üle 500 miljoni dollarini. Kõige enam kasvas käive klubides, kus president on pärast 2025. aasta ametisseastumist palju aega veetnud.

Trumpile kuuluva Floridas asuva Mar-a-Lago klubi tulu tõusis 2024. aasta 50 miljonilt dollarilt 77 miljonile. Lähistel asuva West Palm Beachi golfiklubi käive hüppas aga 27 protsenti. Samas Los Angelese golfiväljaku tulu möödunud langes mullu.

Aprillis võõrustas Trump Mar-a-Lagos oma teise iga-aastase meemimündikonkursi võitjaid.

Presidendi tulu kinnisvaraärist, millega ta omal ajal tuntust kogus, ei kasvanud aga sama silmapaistvalt. Ta deklareeris tulu tosinale olulisele ärikinnisvaraprojektile viidates, peamiselt osaluste näol hoonetes, mille ta ehitas või omandas aastakümneid tagasi.

Deklaratsioonis ei tooda välja New Yorgi Trump Toweri sarnaste kinnistute täpseid rendinumbreid, vaid antakse tuluvahemikud. Enamiku puhul oli 2025. aasta tuluvahemik sama või madalam kui kümme aastat varem deklareeriti.

Trumpi pereettevõtte The Trump Organization pressiesindaja teatas avalduses: "Selle deklaratsiooni ulatus ja detailsus rõhutavad veelgi meie pühendumust läbipaistvusele. Ligi 1000-leheküljelisena on see üks kõige põhjalikumalt esitatud majanduslike huvide deklaratsioone, mis demonstreerib rahalise läbipaistvuse taset, millele ei leidu presidentide ajaloos vastast."

Valitsustöötajate eetikareeglite üle järelevalvet teostava ning majanduslike huvide deklaratsioone kontrolliva USA föderaalse eetikabüroo endine kohusetäitja Don Fox selgitas, et presidendid ja asepresidendid on vabastatud eetikaseadustest, mis keelavad täitevvõimu ametnikel huvide konflikti sattumast.

"Iga president on Watergate'i-järgsel ajastul hallanud oma rahaasju nii, nagu kehtiksid talle huvide konflikti reeglid," sõnas Fox. "Trumpi puhul on need normid aga täielikult unustatud."

"Ta tõestab paremini kui keegi teine, et on aeg täiendavateks eetikareformideks. Arvan, et seadusandluse vaates saaks näiteks piirata seda, milliseid investeeringuid president ja asepresident omada tohivad," lisas ta.