Venemaa ründas ööl vastu neljapäeva Kiievit droonide ja rakettidega. USA president Donald Trumpi endise erisaadiku Keith Kelloggi hinnangul on sõjadünaamika pöördunud Ukraina kasuks. ISW raporti järgi näib Venemaa elanikkond üha enam tundvat huvi sõja lõppemise vastu.

OIuline Venemaa-Ukraina sõjas neljapäeval, 2. juulil kell 5.30:

- Venemaa ründas Kiievit taas droonide ja rakettidega;

- ISW: Ukraina sõja lõppemise vastu tunneb huvi üha enam venelasi;

- Kellogg: sõjadünaamika on pöördunud ukrainlaste kasuks.

Venemaa ründas Kiievit taas droonide ja rakettidega

Ukraina pealinna Kiievi kesklinnas kärgatas kolmapäeva hilisõhtul õhuhäire ajal plahvatusi ja mitmel pool puhkes põlenguid, teatasid sündmuskohalt uudistekanalite AFP, Unian ja Ukrinform ajakirjanikud.

Viimastel andmetel hukkus kaks ja sai vigastada vähemalt 16 inimest.

Ukrinformi andmetel alustas Venemaa Kiievi vastu laiaulatuslikku raketi- ja droonirünnakut. Kogu pealinnas kehtib endiselt õhuhäire ja kahest linnaosast on teatatud allatulistatud droonide rusude allakukkumisest.

Ukrinformi teatel avaldati informatsioon Kiievi linnapea Vitali Klõtško ja Kiievi linna sõjaväeadministratsiooni juhi Tõmur Tkatšenko kanalite kaudu.

"Desnjanski linnaosas kukkusid drooni rusud eramaja lähedale. Tulekahjust ei ole teatatud. Ševtšenkivski linnaosas kukkusid rusud esialgsetel andmetel mitteeluhoone territooriumile. Praegu on linna kohal kaks drooni," täpsustas enne keskööd Klõtško.

"Kiiev on droonide ja ballistilise rakettide rünnaku all. Vaenlane jätkab Ukraina pealinna ründamist rakettidega. Vigastada on saanud vähemalt 16 inimest, kellest viis meditsiinitöötajad. Üks vigastatutest on kriitilises seisundis" täpsustas linnapea hilisemas avalduses.

"Kiievlased! Praegu tulistavad õhutõrjeüksused pealinna äärealadel vaenlase sihtmärke. On võimalus, et ründedroonid liiguvad edasi pealinna suunas. Samuti on kombineeritud rünnaku oht. Kahjuks on surma saanud vähemalt kaks inimest," ütles Tkatšenko.

Ukraina pealinn kannatab sageli ohvriterohkete õhurünnakute all ajal, mil Venemaa sissetungist on möödunud enam kui neli aastat.

Ukraina president Volodõmõr Zelenski ütles varem päeval, et kiirustab Dublini visiidilt koju seoses luureandmetega, mille kohaselt kavatseb Venemaa alustada uut massilist õhurünnakut.

"Ma kutsun meie inimesi üles olema eriti ettevaatlikud, kaitsma ennast, oma lapsi ja muidugi oma perekondi. Samuti kasutama varjendeid ja võtma kuulda õhuhäireid. See on väga oluline," rääkis riigipea pressikonverentsil.

Zelenski lisas, et Venemaa president Vladimir Putin on seda ulatuslikku õhulööki Ukraina vastu juba mõnda aega ette valmistanud.

ISW: Ukraina sõja lõppemise vastu tunneb huvi üha enam venelasi

Venemaa elanikkond näib üha enam tundvat huvi Venemaa Ukraina-vastase sõja lõppemise teema vastu, tõi oma uues raportis välja Ühendriikides baseeruv mõttekoda Sõjauuringute Instituut (ISW), mida neljapäeval vahendas uudistekanal Ukrinform.

Analüütikud viitasid Venemaa opositsioonilisele väljaandele Meduza, mis teatas 30. juunil, et Venemaa peamise internetiotsingumootori Yandexi teenus Wordstat näitas, et 22.–28. juunini tehti Yandexis üle 137 000 otsingupäringu küsimusega, millal Venemaa lõpetab sõja Ukraina vastu. See on rekordiline näitaja alates Venemaa täiemahulise sissetungi algusest 2022. aasta veebruaris.

Meduza teatas ühtlasi, et Yandex registreeris märkimisväärse osa neist otsingutest Moskva oblastis ning Peterburis ja Leningradi oblastis ehk piirkondades, kus Kreml on pidanud õhutõrjesüsteemide paigaldamist prioriteediks, kuid on suures osas ebaõnnestunud nende kaitsmisel Ukraina kauglöökide eest.

Aruande kohaselt on otsingute arv teemal, millal Venemaa sõja lõpetab, kasvanud juba teist nädalat järjest. Eelmine tipphetk oli perioodil 1.–7. juunini, mil Ukraina väed ründasid Peterburi ja Leningradi oblastit Peterburi rahvusvahelise majandusfoorumi ajal.

Kellogg: sõjadünaamika on pöördunud ukrainlaste kasuks

USA presidendi Donald Trumpi endine erisaadik Ukrainas erukindralleitnant Keith Kellogg ütles kolmapäeval, et hinnates praegust olukorda rindel ja Ukraina tegevuse suurt tõhusust, siis panustab ta selles vastasseisus Ukraina võidule.

Uudisteagentuuri Unian andmetel rääkis erukindral teemal intervjuus telekanalile TVP World.

Kellogg tegi selle avalduse praeguse rindedünaamika kohta ja rõhutas, et pikk positsioonisõja periood on lõppenud pöördega Ukraina relvajõudude kasuks.

"Esimest korda alates 2023. aastast on näha, et ukrainlased on tõeliselt hakanud oma eelist venelaste ees tugevdama," tõdes Kellogg.

"Täna panustaksin ma raha ukrainlastele ja palju vähem venelastele," kinnitas diplomaat.

Peamiseks teguriks, mis seda dünaamika muutust mõjutas, peab endine erisaadik Ukraina edukaid ja regulaarseid kauglööke Venemaa nafta- ja logistikataristule. Selle kampaania tulemuseks oli okupatsioonivägede märkimisväärne kütusepuudus kriitilistes piirkondades ja seda eelkõige annekteeritud Krimmi poolsaare territooriumil.

Kelloggi arvates peaks see tegur otseselt mõjutama Valge Maja suhtumist sõtta. Kindral meenutas praeguse USA presidendi peamist iseloomujoont: "President Trump armastab võitjaid."

Kelloggi sõnul on seega tegeliku üleoleku näitamine lahinguväljal parim argument USA toetuse säilitamiseks ja tugevdamiseks.

Samas ärgitas Kellogg Euroopa riike end Kiievi edusammude tõttu mitte lõdvaks laskma.

Erukindral rõhutas, et kuna sõda käib Euroopa tagaõues, siis peavad Euroopa Liidu juhid võtma selles küsimuses poliitilise juhtrolli, mille hulgas arendades aktiivselt ühist kaitsetootmist.

Vaatamata ilmselgele optimismile Ukraina relvajõudude võimekuse suhtes, hoiatas kindral Trumpi administratsiooni püüete eest lahendada sõda eranditult nii-öelda ärikokkulepete kaudu.

Kellogg kritiseeris selliste nõunike nagu Jared Kushneri või Steve Witkoffi ärilist lähenemist ja toonitas, et Vladimir Putin juhindub luureteenistuste ja mitte turu loogikast.

"Putin on endine KGB ohvitser ja sellist tausta juba nii lihtsalt maha ei raputa," võttis erukindral teema kokku.

Diplomaadi sõnul tuleb ukrainlaste saavutatud eelist lahinguväljal üha suurendada, kuni Venemaa diktaator lõpuks mõistab, et ta on selle sõja kaotanud.

Juba mai alguses väljendas USA endine erisaadik veendumust, et Venemaa on sunnitud istuma läbirääkimiste laua taha, kuna on praegu kaotamas sõda Ukraina vastu. Telekanali Fox Newsi eetris rõhutas eksdiplomaat ühtlasi, et Ukraina rahvas ja nende kaitsjad väärivad sügavat rahvusvahelist tunnustust oma uskumatu vastupanu ja vastupidavuse eest selles vastasseisus.

Kelloggi hinnangul on Moskva praegu sügavas kriisis rindel kantud kolossaalsete kaotuste ja tõsiste majandusprobleemide tõttu. Eelkõige hindas kindral Venemaa armee kogukaotusi isikkoosseisus ehk hukkunud ja haavatud 1,2 kuni 1,4 miljoni inimeseni.