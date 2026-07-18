X!

Ukraina ründas Moskva regiooni sadade droonidega

Välismaa
Ukraina droonirünnakutes süttinud tulekahjud Venemaal Elektrostali linna lähistel.
Ukraina droonirünnakutes süttinud tulekahjud Venemaal Elektrostali linna lähistel. Autor/allikas: Sotaiaalmeedia
Välismaa

Ukraina korraldas ööl vastu laupäeva suure droonirünnaku Moskva regioonis, tabades naftabaasi ja kahte suurt kaubaladu.

Venemaa sotsiaalmeediakanalite teatel jäi sadade droonidega korraldatud rünnaku põhiraskus Moskvast ida poole. Kohalike elanike postitustest sotsiaalmeedias avaldatud on näha paksu musta suitsu tõusmas Moskva oblastis Noginski linnas asuvast naftabaasist, mis asub asub Kremlist ligikaudu 50 kilomeetrit idas.

Hiljem puhkes suur tulekahju ka Venemaa suurele veebikaubandusettevõttele Wildberries kuuluvas laos Noginskist lõuna pool, Elektrostali linnas.

Rünnak Wildberriese laole oli sama öö jooksul juba teine löök, mille sihtmärgiks olid selle suure veebikaubandusettevõtte rajatised. Varem tabas sarnane rünnak ettevõtte ladu Tambovi oblasti Kotovski linnas.

Vene uudisteagentuuri Interfax teatel sai Kotovski lao tabamuses surma seitse ja vigastada 24 inimest.

Ühismeediakanali OSINTtechnical andmeil tabas ladu ka Vene õhutõrjesüsteem.

Õhurünnaku ajal teatas Moskva linnapea Sergei Sobjanin, et Moskva oblasti suunas lendas üle 370 Ukraina drooni, millest 64 tulistati pealinnale lähenemisel alla.

The Kyiv Independent ei suutnud kohe Venemaa ametnike väiteid ega rünnakute kohta levinud teateid sõltumatult kontrollida. Ukraina sõjavägi ei ole rünnakut veel kommenteerinud.

Viimane rünnak Venemaa pealinna piirkonna naftataristule toimus täpselt kuu aega hiljem, kui Ukraina väed korraldasid 18. juunil oma seni suurima droonirünnaku Moskvale, tabades Moskva naftatöötlemistehast.

Viimastel kuudel on Ukraina intensiivistanud kaugmaarünnakuid Venemaa sõjaliste, tööstus- ja energiasektori sihtmärkide vastu. Droonid on korduvalt jõudnud Moskva ja teiste Ukraina piirist sadade kilomeetrite kaugusel asuvate objektideni.

Venemaa on vastuseks tugevdanud pealinna õhutõrjet, paigutades Moskvas tsiviilhoonete katustele uusi Pantsir-SMD-E õhutõrjesüsteeme.

Kiiev peab naftarajatisi õiguspärasteks sõjalisteks sihtmärkideks, kuna energiataristu varustab Kremli sõjamasinat kütuse ja rahaga.

Ukraina on viimastel kuudel korraldanud üha edukamat süvarünnakute kampaaniat Venemaa naftataristu vastu, tabades naftabaase ja rafineerimistehaseid, häirides nende tootmist ning mõnel juhul peatades nende tegevuse määramata ajaks.

Reuters teatas 24. juunil, et Moskva naftatöötlemistehas ei pruugi sel aastal tootmist taastada, kuna sai Ukraina hiljutistes droonirünnakutes nii ulatuslikult kahjustada.

Ukraina rünnakud naftataristule on suurendanud survet Kremlile, süvendades Venemaal juba varem tekkinud kodumaise kütusevarustuse kriisi. See on toonud kaasa ekspordikeelde, hinnatõuse ja müügipiiranguid kogu Venemaal. Venemaa eri piirkondade elanikud teatavad jätkuvalt tundidepikkustest järjekordadest tanklates.

Toimetaja: Mait Ots

Allikas: The Kyiv Independent, Interfax

Samal teemal

lõpulahing

palju head muusikat

Vaata otse

Kuula otse

Viimased uudised

08:14

Eesti noored jätkasid U-18 EM-i isiklike rekordite ja finaalikohtadega

07:22

Erik Abner: jäästatud inimesest saab ülessulatamisel supp

07:05

Taro käis kapot kontrollimas Uuendatud

06:53

Ukraina ründas Moskva regiooni sadade droonidega

00:10

Inglismaa ründelegendid usuvad jätkuvalt Tuchelisse

17.07

Karol Mets jätkab karjääri Saksamaa esiliigas

17.07

ETV spordisaade, 17. juuli

17.07

Muhu väina regatt lõppes Kuressaares ideaalsetes suveoludes

17.07

80 minutit kümnekesi mänginud Flora jäi Nõmme Unitedile alla Uuendatud

17.07

WRC2 klassi liider Virves: raske on vahet teha, üritame vigu vältida Uuendatud

eesti raadio äpp

taavi libe saade

otse uudistemajast

taustajutud

Loetumad uudised

17.07

Haridusministeerium tegi koolivaheaegade graafiku taas ringi Uuendatud

17.07

Soojal suvepäeval valitseb Tallinna raekoja platsi restoranides tühjus

17.07

Ukraina korraldas rünnakulaine Krimmis asuvate sihtmärkide pihta Uuendatud

17.07

Norra põlengus hävis üle 50 kodu

17.07

Kiviselg: Venemaa sõjaline ebaedu mõjutab juba sealset ühiskonda

17.07

Pidurdamatu Pajari võitis Rally Estonia avapäeval kõik seitse katset Uuendatud

17.07

Putini toetus kukkus järsult

17.07

Juriidiliselt naissoost Saksa neonats paigutati ümber meestevanglasse

17.07

Psühholoog: koolitõrkega laste hulk on viimasel ajal hüppeliselt kasvanud

17.07

USA ründas õhulöökidega Iraanis asuvaid sildu

ilmateade

SPORT

08:14

Eesti noored jätkasid U-18 EM-i isiklike rekordite ja finaalikohtadega

00:10

Inglismaa ründelegendid usuvad jätkuvalt Tuchelisse

17.07

Karol Mets jätkab karjääri Saksamaa esiliigas

17.07

ETV spordisaade, 17. juuli

loe: kultuur

17.07

Galerii: Illiku laiul algas festival I Land Sound

17.07

Evelin Seppar: pärast laste sündi esiettekande tähtsus muutub

17.07

Holy Motors: välismaalased on meil varemgi soovitanud eesti keeles laulda

17.07

Islandi muusik JFDR: Reykjaviki underground-skeene on loominguline ja pöörane

loe: eeter

17.07

Evelin Seppar: pärast laste sündi esiettekande tähtsus muutub

17.07

Holy Motors: välismaalased on meil varemgi soovitanud eesti keeles laulda

17.07

Genka: sain omal ajal palju pahandada, et ma 5miinusega tegelen

16.07

Raivo Tafenau: festivali esimesed viis aastat on väga rasked

Raadiouudised

17.07

Brüssel tegi ettepaneku leevendada heitkogustega kauplemise süsteemi

17.07

Päevakaja (17.07.2026 18:00:00)

17.07

Narva ootab riigilt abi Kudruküla ojasängi ja suudme puhastamiseks

17.07

Jahimehed alustasid seakatku ennetamiseks drooniseiret

17.07

Haridusministeerium tegi koolivaheaegade graafiku taaskord ümber

17.07

Hiina tahab tehisaru arendamisel haarata maailmas juhtrolli

17.07

Raadiouudised (17.07.2026 15:00:00)

17.07

Raadiouudised (17.07.2026 12:00:00)

17.07

Koolitõrge on viimastel aastatel hüppeliselt kasvanud

17.07

EK avalikustab muudatused heitkogustega kauplemise süsteemis

Viimased teleuudised

järjejutt

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo