Ukraina ründas Moskva regiooni sadade droonidega

Venemaa sotsiaalmeediakanalite teatel jäi sadade droonidega korraldatud rünnaku põhiraskus Moskvast ida poole. Kohalike elanike postitustest sotsiaalmeedias avaldatud on näha paksu musta suitsu tõusmas Moskva oblastis Noginski linnas asuvast naftabaasist, mis asub asub Kremlist ligikaudu 50 kilomeetrit idas.

Hiljem puhkes suur tulekahju ka Venemaa suurele veebikaubandusettevõttele Wildberries kuuluvas laos Noginskist lõuna pool, Elektrostali linnas.

Preliminary reports indicate that a Wildberries logistics hub in Elektrostal, Moscow Oblast, was attacked. pic.twitter.com/kVk8EgrMNY — Exilenova+ (@Exilenova_plus) July 18, 2026

Rünnak Wildberriese laole oli sama öö jooksul juba teine löök, mille sihtmärgiks olid selle suure veebikaubandusettevõtte rajatised. Varem tabas sarnane rünnak ettevõtte ladu Tambovi oblasti Kotovski linnas.

Vene uudisteagentuuri Interfax teatel sai Kotovski lao tabamuses surma seitse ja vigastada 24 inimest.

Ühismeediakanali OSINTtechnical andmeil tabas ladu ka Vene õhutõrjesüsteem.

Kotovsk, Tambov Oblast, a Russian Pantsir SAM system accidentally hit a local Wildberries distribution facility with multiple bursts of 30mm cannon fire. pic.twitter.com/mMYrCHKstN — OSINTtechnical (@Osinttechnical) July 17, 2026

Õhurünnaku ajal teatas Moskva linnapea Sergei Sobjanin, et Moskva oblasti suunas lendas üle 370 Ukraina drooni, millest 64 tulistati pealinnale lähenemisel alla.

The Kyiv Independent ei suutnud kohe Venemaa ametnike väiteid ega rünnakute kohta levinud teateid sõltumatult kontrollida. Ukraina sõjavägi ei ole rünnakut veel kommenteerinud.

Viimane rünnak Venemaa pealinna piirkonna naftataristule toimus täpselt kuu aega hiljem, kui Ukraina väed korraldasid 18. juunil oma seni suurima droonirünnaku Moskvale, tabades Moskva naftatöötlemistehast.

Viimastel kuudel on Ukraina intensiivistanud kaugmaarünnakuid Venemaa sõjaliste, tööstus- ja energiasektori sihtmärkide vastu. Droonid on korduvalt jõudnud Moskva ja teiste Ukraina piirist sadade kilomeetrite kaugusel asuvate objektideni.

Venemaa on vastuseks tugevdanud pealinna õhutõrjet, paigutades Moskvas tsiviilhoonete katustele uusi Pantsir-SMD-E õhutõrjesüsteeme.

Kiiev peab naftarajatisi õiguspärasteks sõjalisteks sihtmärkideks, kuna energiataristu varustab Kremli sõjamasinat kütuse ja rahaga.

Ukraina on viimastel kuudel korraldanud üha edukamat süvarünnakute kampaaniat Venemaa naftataristu vastu, tabades naftabaase ja rafineerimistehaseid, häirides nende tootmist ning mõnel juhul peatades nende tegevuse määramata ajaks.

Reuters teatas 24. juunil, et Moskva naftatöötlemistehas ei pruugi sel aastal tootmist taastada, kuna sai Ukraina hiljutistes droonirünnakutes nii ulatuslikult kahjustada.

Ukraina rünnakud naftataristule on suurendanud survet Kremlile, süvendades Venemaal juba varem tekkinud kodumaise kütusevarustuse kriisi. See on toonud kaasa ekspordikeelde, hinnatõuse ja müügipiiranguid kogu Venemaal. Venemaa eri piirkondade elanikud teatavad jätkuvalt tundidepikkustest järjekordadest tanklates.