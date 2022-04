Ebakindlus ehitusturul mõjutab ka Tallinna spordiobjektide valmimist

Kas olümpiaujulaga vee- ja spordikeskus Lasnamäel ehitatakse valmis 2025. aasta alguseks, saab selgemaks aasta teises pooles. Kahtluse all on ka Tallinna kergejõustikuhalli renoveerimine.

Praegune ebakindluse periood ehitussektoris, kus hinnad muutuvad päevadega, tuleb teha ka ebameeldivaid valikuid ning milliste objektide ehituse ja renoveerimisega saab tänavu edasi minna, tuleb otsustada enne lisaeelarve linnavolikogule saatmist, ütles ERR-ile Tallinna abilinnapea Andrei Novikov.

"Need summad, mis on linnaeelarves, on praktiliselt igal pool lõhki. Lähiajal tuleb langetada otsuseid nii lähiperspektiivi kui ka kaugema perspektiivi objektide kohta. Linna prioriteet on minna lõpuni nende projektidega, mis on juba käimas, kuigi ka nende puhul on kallinemine," lausus Novikov.

Värskeim näide on Kalevi spordihalli kõrval asuva Tallinna kergejõustikuhalli tervikrenoveerimine. Tänavuses linnaeelarves on selleks eraldatud viis miljonit eurot, kokku peaks renoveerimine maksma minema kümme miljonit. Hiljuti laekunud hankepakkumused on aga oluliselt kõrgema hinnaga, ütles Novikov.

"Kas me suudame leida objekti finantseerimiseks raha või mitte, selgitame lõplikult välja lisaeelarve menetlemise käigus. Kui õnnestub saada lisaraha, siis see objekt tuleb," lausus abilinnapea.

Kadrioru staadioni peatribüün. Autor/allikas: Karli Saul/EOK

2020 sügisel alustatud järk-järguline Kadrioru staadioni renoveerimine on praegu projekteerimise faasis ning suuremad ehitustööd veel ootel. Tänavuses linnaeelarves on staadioni uuendustöödeks eraldatud kaks miljonit eurot.

"Praegu valmistatakse ette järgmiste etappide renoveerimist. Projekteerimine toimub osade kaupa. Kui projekt valmis, siis on suuremad tööd peaväljaku ja hoonete korrastamine. Projekti valmimisel saame teha otsused, kas need tehakse üheskoos või etappidega ja millal on võimalik on nende juurde asuda," lausus Novikov.

"Kuivõrd olukord muutub iga päevaga, on pikka vaadet võimatu anda. Meil puudub ka endal arusaam, milliste eelarvevahenditega saame arvestada," lisas abilinnapea.

Lasnamäe suurujula praeguse seisuga tuleb

Mullu sõlmis Tallinn lepingu Capital Milliga, kes ehitab Lasnamäele Tondiraba jäähalli kõrvale olümpiaujula ja veekeskuse. Tallinn andis ettevõttele hoonestusõiguse 50 aastaks ning Capital Milli tütarettevõte Tondiraba Ujula OÜ ehitab vee- ja spordikeskuse oma rahaga.

Mullu augustis teatati, et keskus peaks valmima 2024. aastal, praeguseks on valmimine nihkunud 2025. jaanuari. Kas tähtaeg sinna paika jääb, on praegu keeruline öelda, kuid plaan on endiselt veekeskus koos olümpiaujula ja kõige muu plaanituga valmis ehitada, ütles ERR-ile Capital Milli ehitusdirektor Silver Neemelo.

"Põhimõtteliselt oleme ajagraafikus, praegu käib projekteerimine ja see Covid ja ehitushindade kallinemine seda ei mõjuta, see mõjutab ikkagi seda, mis toimub ehitusplatsil. Plaanis oli, et mais peaks valmima põhiprojekt ja eks saame selleks ajaks ka. Praegu arvestame, te jaanipäevaks on valmis. Eeldame, et saame augustiks põhiprojekti hinnastatud. Kui saame siis oleme arvestanud, et ehituseks läheb kaks aastat pluss-miinus paar kuud. Seega oleme selle ajaaknas, mis oli plaanitud," rääkis Neemelo.

Seega saab augustis selgemaks, kas ja kuidas minnakse keskuse ehitusega edasi.

"See kõik, mis meie ümber toimub on toimunud nii kiiresti, mõne kuuga. On ju arusaadav, et kui ehitamine maksab kaks korda rohkem kui arvestasime, siis läheb keeruliseks. Aga oleme projekteerinud teadmisega, et me teeme selle ära," ütles Neemelo.

Pirita velodroomiga lähiaastatel plaane pole

Üks spordiobjekt, mis vajab hädasti uuendamist, on Pirital asuv velodroom. Tallinn on varem soovinud, et riik annaks abikäe ja see seisukoht pole muutunud.

Tallinna eelarvestrateegias 2022–2025 on Pirita velodroomi rekonstrueerimise projekt sees, kui järgmisel paaril aastal ei toimu sellega midagi, ütles Novikov.

"Seal tuleb maha istuda ja mõelda kontseptsiooni üle, kas ainult velodroom või peaks seal olema ka teatud multifunktsionaalsus. Tervikobjekt on väga suur nii rahaliselt kui ka ehituse tähtaegade mõttes. Kui minna edasi, peaks olema kaasatud ka riik mingil kujul. See ei ole lähiperspektiiv, kuid pikemas perspektiivis on see kindlasti objekt, mis vajab linna tähelepanu, ja ka riigi," ütles Novikov.

Kas ka seal võiks sarnaselt Lasnamäe ujulaga kasutada erasektori abi, sõltub Novikovi sõnul täpsest kontseptsioonist. "Kui see on paigas, on võimalik erinevaid rahastamisevõimalusi kaaluda. Sellisel kujul nagu velodroom praegu on, jääb ta veel mõneks aastaks," ütles ta.

Milliste objektide ehituse ja renoveerimisega alustatakse, selgub Novikovi sõnul lisaeelarve menetlemisega. Lisaeelarve loodab linnavalitsus volikogule saata mais-juunis.