Ukraina tabas rünnakuga Novorossiiski sadamale nelja Vene sõjalaeva

"Esialgsetel andmetel said erineva astme kahjustusi neli Vene agressori sõjalaeva ehk kaks fregatti – Admiral Makarov ja Admiral Essen, korvett Bujan-M ning patrull-laev Vassili Bõkov," teatas Ukraina relvajõudude peastaap kolmapäeva õhtul sotsiaalmeedias tehtud postituses. Admiral Makarov on Vene Musta mere laevastiku praegune lipulaev.

Teadaandes lisati, et alustele tekitatud kahju täielik ulatus on selgitamisel.

Mõlemat Admiral Grigorovitši klassi fregatti kasutab Venema ka tiibrakettide tulistamiseks Ukraina pihta ning mõningatel andmetel tabasid Ukraina löögid just laevade raketilaskeseadmeid.

Vantor publishes clearer images of the two "Admiral"-class missile carriers hit today at the military port of Novorossiysk



Both strikes hit the "Kalibr" missile launchers pic.twitter.com/orRxoNkkmS — Exilenova+ (@Exilenova_plus) August 12, 2026

President Volodõmõr Zelenski teatas varem, et Ukraina väed viisid läbi unikaalse operatsiooni, mille sihtmärgiks oli Novorossiiski mereväebaas enam kui 300 kilomeetri kaugusel rindejoonest.

Musta mere ääres asuvas suures Venemaa sadamalinnas Novorossiiskis on pärast seda, kui Ukraina rünnakud sundisid Venemaa Musta mere laevastikku lahkuma okupeeritud Krimmi poolsaarelt, laevastiku peabaas. Venemaa on suure osa laevastikust Krimmis sadamatest Novorossiiskisse ümber paigutanud pärast korduvaid Ukraina rünnakuid poolsaarel asuvate Venemaa sõjalaevade ja mereväetaristu vastu.

Zelenski sõnul kasutas Ukraina rünnakus reaktiivmootoriga droone Paljanõtsja, laevavastaseid tiibrakette Neptun ja meredroone. Ukraina väed ründasid Venemaa õhutõrjepositsioone, kaisid ja sadamataristut.

"Okupatsioonilaevastik ja kogu seda toetav taristu ei ole kaitstud seni, kuni kestab Venemaa agressioon," rõhutas Zelenski ühismeediapostituses.

Sõltumatute seirekanalite andmetel teatasid Novorossiiski elanikud kolmapäeva varahommikul korduvatest plahvatustest ajal, mil Venemaa õhutõrje püüdis käimasolevat droonirünnakut tõrjuda.

Krasnodari krai kuberner Veniamin Kondratjev ütles, et Novorossiiski rünnakus hukkus kaheksa-aastane poiss ning kaheksa inimest, sealhulgas üks laps, sai vigastada. Kuberner lisas, et allakukkunud droonirusud kahjustasid 21 elumaja ja nelja ettevõtet, kuid ei täpsustanud, milliste ettevõtetega oli tegemist.

Pealtnägijate sõnul puhkesid Novorossiiskis tulekahjud. Ühismeediakanali Exilenova+ andmetel said kahjustada muu hulgas teraviljaterminal, Šesharise naftaterminal ning Venemaa Musta mere laevastikku teenindav sadamataristu.

Hiljem teatas Reuters, et teraviljaterminal sai rünnakus kahjustada ja peatas ajutiselt tegevuse.

Viimati ründas Ukraina Mustal merel paiknevaid Vene sõjaväeobjekte juuli keskel, kui ööl vastu 18. juulit said tabamuse mitmed Venemaa relvajõudude sõjalis-majanduslikud objektid ning muuhulgas ka Kertšis asuv patrull-laev Svetljak. Lisaks hävitasid Ukraina droonid 19. juuli öösel okupeeritud Krimmis 13 alajaama ja neli Venemaa varilaevastiku alust Mustal merel. 17. juulil hävitasid Ukraina mereväe droonid Mustal merel veel 12 Venemaa varilaevastiku alust. 12 päeva kestnud operatsiooni MoLoChKA jooksul suurenes hävitatud laevade koguarv märkimisväärselt.

2025. aasta septembris hävitas Ukraina merevägi annekteeritud Krimmis Venemaa Musta mere laevastiku sidekeskuse.

Suurim tagasilöök Mustal merel tabas Venemaad 2022. aastal, kui Ukraina vägedel õnnestus 14. aprillil uputada Vene Musta mere laevastiku tollane lipulaev, raketiristleja Moskva.