Fotod: Parempoolsed kinnitasid Perlingi uuesti esimeheks

Laupäeval Tallinnas toimunud Parempoolsete üldkogul valiti erakonna esimeheks taas Lavly Perling, kes oli ka ainuke kandidaat.

Tallinnas Telliskivis kogunenud Parempoolsete üldkogu valis erakonna esimeheks Lavly Perlingi.

Perling oli oma kõnes ootuspäraselt kriitiline nii valitsusliidu kui ka riigikogu opositsiooni suunas, öeldes, et ei parlamendi koalitsiooni- ega opositsioonierakonnad ei suuda enam Eesti inimestele usku paremasse tulevikku tagasi anda.

Perling lausus, parema tuleviku nimel tuleb teha praegu valusaid otsuseid, et Eesti ei läheks Kreeka ja Läti teele, mis kaotasid eelmises finantskriisis otsustusõiguse omaenda riigi rahanduse üle:

"Peame riigi kulud külmutama 2026. aasta tasemele ja ütlema selgelt välja, et järgmisel aastal peame hakkama saama riigis samade kuludega, millega tänavugi," ütles ta.

Perling lubas ka, et Parempoolsed langetavad makse. "Meie pakume Eesti inimestele ja ettevõtjatele maksurahu ning maksukoormuse alandamist, eesmärgiga langetada ühe valimistsükli jooksul käibemaks tagasi 20 protsendi peale ja tulumaks 18 protsendi peale," lausus ta.

Üritusel oli kohal ka nädalapäevad tagasi Eesti 200-st lahkunud Kalev Stoicescu, kes ütles selle nädala alguses ERR-ile, et Parempoolsetega liitumine on täiesti võimalik.

Perling ütles esmaspäeval, et kui Stoicescu maailmavaade klapib Parempoolsete omaga, on ta oodatud erakonnaga liituma.