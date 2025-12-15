X!

Toorid lubasid loobuda sisepõlemismootoriga uute autode müügikeelust

Tooride juht Kemi Badenoch
Tooride juht Kemi Badenoch Autor/allikas: SCANPIX/PA/Gareth Fuller
Opositsioonis oleva tooride partei juht Kemi Badenoch ütles, et kui tema partei võidab järgmised Briti valimised, siis tühistab ta 2030. aastaks kavandatud uute sisepõlemismootoriga autode müügikeelu.

Badenoch andis selle lubaduse pärast kohtumist Itaalia peaministri Giorgia Meloniga. Viimane nõuab EL-ilt sisepõlemismootoriga autode müügikeelu tühistamist, vahendas The Telegraph.

Hiljuti teatas ka Euroopa Rahvapartei (EPP) president Manfred Weber, et Brüssel loobub sisepõlemismootoriga uute autode müügikeelust. Badenoch leiab nüüd, et Suurbritannia peaks järgima EL-i eeskuju. 

"Tegelikkus on see, et EL-i meelemuutus elektriautode suhtes jätab leiboristid veelgi suuremasse isolatsiooni ja üksi edasi liikudes seame oma kodumaise tööstuse ebasoodsasse olukorda, andes teistele võimaluse domineerida globaalsetes tarneahelates," teatas Badenoch. 

"Ainus võitja selles majanduslikus enesevigastamises on Hiina, mis on rõõmsalt lõiganud kasu meie otsusest kiirendada elektrisõidukite nõudlust, ilma, et esmalt oleks kindlustatud omaenda akude ja mineraalide tarneahelad," lisas Badenoch.

Tooride juht ütles, et kavatseb tühistada nullheitega sõidukite mandaadi, mille kohaselt peaks alates 2030. aastast hakkama kehtima uute sisepõlemismootoriga autode müügikeeld.

Badenoch leidis, et keelust loobumine säästaks maksumaksjatele miljardeid naelu.

"Me viime Ühendkuningriigi tagasi kooskõlla teiste globaalsete turgudega ja anname ettevõtetele vabaduse reageerida tarbijate tegelikule nõudlusele," teatas Badenoch. 

"Üleminek puhtamale transpordile jätkub, kuid seda peavad juhtima taskukohasus, praktilisus ja tehnoloogiline areng. Seda ei tohiks dikteerida ebareaalsed mandaadid, mis nõrgestavad kodumaist tootmist ja annavad välismaistele konkurentidele jõudu juurde," lisas Badenoch. 

Ka Briti populaarseim partei Reform on teatanud, et kavatseb tühistada 2030. aastaks kavandatud uute sisepõlemismootoriga autode müügikeelu. Võimul olevad leiboristid ei ole keelu osas veel meelt muutnud. 

Kavandatavast sisepõlemismootoriga autode müügikeelust teatas esimesena Boris Johnsoni juhitud valitsus. Seega, kavandatav keeld pandi paika juba siis, kui toorid ise olid veel võimul.

Toimetaja: Karl Kivil

Allikas: The Telegraph

