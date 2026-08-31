Haiglajuhid ja arstid ei pea Jolleri plaani realistlikuks

Tervisekassa kümnete miljonite suurusest eelarveaugust on võimalik paari aastaga välja tulla, ütles sotsiaalminister Karmen Joller. Sellele peaks kaasa aitama sotsiaalmaksu parem laekumine ja meedikute palgatõusu edasilükkamine. Nii haiglajuhid kui ka arstid peavad eesmärgi saavutamist aga võimatuks.

Tervisekassa on juba aastaid kulutanud inimeste ravimisele rohkem raha, kui selleks maksudena laekunud on. Tänavu on puudujääk pea 90 miljonit, kuid ometigi plaanib tervisekassa paari aastaga tulud-kulud nulli saada ning sotsiaalminister Karmen Jolleri sõnul on see võimalik, sest sotsiaalmaksu laekub senisest rohkem. Eelarveauku peaks aitama lappida ka meedikute palgatõusu edasilükkamine järgmise aasta aprillist 2028. aastasse.

"Meil on valida, kas me tõmbame kokku teenustes või me pidurdame palgatõusu. Ütlen kohe ära, et tervisekassa ei otsusta seda, milline on arstide ja õdede palk. Seda otsustavad ikkagi töötajad ja tööandjad. Aga tervisekassa hindades on sees miinimumpalga komponent ja selle komponendi kasvu on tervisekassa otsustanud edasi lükata üheksa kuu võrra," lausus Joller.

Põhja-Eesti regionaalhaigla juhi Agris Peedu sõnul ei ole realistlik reedel välja käidud lubadus, et juba järgmisel aastal õnnestub tervisekassa puudujääki vähendada poole võrra. Kui minister loodab suurt säästu saada erinevaid digi- ja tehisintellektil põhinevaid lahendusi kasutusele võttes, siis Peedu peab seda ebareaalseks.

"Meile haiglatele pole isegi selliseid näiteid esitatud. Kui soov on juba 2027. aastal selliste lahendustega kokkuhoid saada, siis need peaksid olema suuremate tervishoiuteenuste osutajate poolt piloteerimisel. Ei ole," sõnas Peedu.

Haiglajuht ei pea õigeks meedikute palgatõusu edasi lükkamist, sest 2025. aastal oli palgatõus ligi viis ja tänavu vaid 1,5 protsenti.

"Tundub, et tervisekassa ja sotsiaalministri eesmärk on tervisekassa eelarve tasakaalu saada, aga mitte inimestele arstiabi tagada. Inimesi ravivad meil arstid, õed, spetsialistid ja nende jaoks on see palgaraha eelarvest väljajätmine küll selge sõnum, et nende tööd ei hinnata ja riiklikus tervishoiusüsteemis neid ei vajata ka," sõnas arstide liidu peasekretär Katrin Rehemaa.

Kui varem läksid Eesti tohtrid parema palga peale Soome, siis nüüd liigutakse Rehemaa sõnul erakliinikutesse. Jolleri erakonnakaaslase, perearsti ja riigikogu liikme Eero Merilinnu sõnul on enne valimisi Excelis kõik võimalik.

"Kui eesmärk on, et tervisekassa eelarve jõuaks nulli, siis tõepoolest on võimalik selliste mehhanismidega 2027. aastaks nulli saada. Küsimused tekivad, mis saab 2028 ja edasi. Et kui see palgatõus tuleb, siis ma kardan, et 2028 on täpselt need samad küsimused, mis praegu," ütles Merilind.

Ühe kärpevõimalusena on tervisekassa nõukogus olnud kõne all variant tõsta haiglapatsientide voodi päevatasu.