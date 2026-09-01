Lääne- ja Ida-Virumaal said inimesed õhuohu hoiatuse

Lääne- ja Ida-Virumaal said inimesed teisipäeva varahommikul kaitseväelt õhuohu hoiatuse.

Seoses Venemaa sõjategevusega Ukraina vastu võib juhtuda, et lennuseadmed, sh droonid eksivad Eesti õhuruumi. Nii varjumist nõudva kui ka võimaliku õhuohu korral kasutab kaitsevägi sellest teada andmiseks ohuteavitussüsteemi EE-ALARM kanaleid.

Jälgi tähelepanelikult, milliseid suuniseid riik annab. Iga teavituse korral ei ole vaja varjuda. Arvesta, et detailsem info olukorra kohta võib veidi aega võtta ning ohuteavitus sisaldabki kõige esmaseid ja kriitilisemaid juhiseid.

Kaitsevägi soovitab drooni nähes varjuda ja helistada 112. Lisainfo kriis.ee ja 1247.