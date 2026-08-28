Ceutas eskaleerus migrandikriis avaliku korra kriisiks

Ajaleht The Times kirjutab, et Ceuta elanikud ei ole rahul Hispaania valitsuse tegevusega rändekriisi lahendamisel ning linnas puhkesid ulatuslikud meeleavaldused. Linnas kasvavad pinged, politsei pidi tulistama hoiatuslaske ning ühes rünnakus sai vigastada neli sõdurit.

Rahutused puhkesid neljapäeval, kui umbes 100 Ceuta elanikku tõkestasid Punase Risti konvoi, mis viis rannas telkivatele migrantidele toitu. Hiljem tungisid protestijad migrantide laagrisse, kus lõhuti ja põletati migrantide varjualuseid, vahendas The Times.

Seejärel sekkus politsei, et takistada protestijate jõudmist migrantideni. Vastasseisule eelnesid meeleavaldused, mille käigus nõudsid Ceuta elanikud migrantide linnast eemaldamist.

Sellega rahutused Ceutas ei piirdunud. Varajastel hommikutundidel ründas umbes 30–40-pealine migrantide rühm sõjaväesõidukit. Rünnakus sai vigastada neli sõdurit. Rünnaku tõttu pidasid võimud kinni 12 Maroko päritolu migranti.

Kohalikud võimud seisavad nüüd Ceutas veel silmitsi kasvava kuritegevusega. Hispaania peaprokuröri Teresa Peramato sõnul on kriisi algusest alates registreeritud 16 seksuaalrünnakut, mille ohvritest enamik olid noored tüdrukud. Samuti on linnas sagenenud vargused ja rünnakud politsei vastu.

Vaid umbes 84 000 elanikuga Ceutas on seega migratsioonikriis kujunenud laiemaks avaliku korra probleemiks. Juuli lõpus saabus linna ligi 72 000 migranti. Kuigi enamik neist on lahkunud, viibib linnas endiselt tuhandeid illegaalseid sisserändajaid.

Viimaste rahutuste tõttu katkestas peaminister Pedro Sánchez kavandatud puhkusereisi ning peab järgmisel nädalal parlamendis selgitama valitsuse tegevust kriisi lahendamisel.