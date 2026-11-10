Annika Arras kandideerib riigikogu valimistel Reformierakonna nimekirjas

Tippjuht ja poliitikaekspert Annika Arras teatas teisipäeval, et kandideerib riigikogu valimistel ühes Reformierakonnaga. Arras tahab muuta praegust poliitilist kultuuri nii Toompeal kui ka Reformierakonnas ja tuua ühiskondlikku debatti värsket mõttelaadi.

"Mulle meeldib poliitika, aga mulle ei meeldi see viis, kuidas täna Eestis poliitikat tehakse, ma soovin seda muuta," kirjutas Arras erakonnakaaslastele.

Ta tõi välja asjaolu, et on suure osa oma tööelust aidanud teistel poliitikasse minna ja valijate usaldust võita, kuid on nüüd jõudnud arusaamiseni, et aeg on ka endal sama teha.

"Kui mul on endal nii tugevad veendumused selle kohta, millises Eestis ma tahan elada, siis ei piisa enam teiste nõustamisest ega kõrvalt kommenteerimisest," ütles Arras.

Arras lisas, et ta ei saa suhtuda ükskõikselt sellesse, milliseks kujuneb Reformierakonna tulevik.

"Tänast Reformierakonna seisu hukka mõista on lihtne. Märksa raskem on püüda seda mõista, kuid ma valin viimase. Loodan, et minu otsus julgustab ka teisi sama tegema," ütles Arras.

Arrasel on üle 20 aasta strateegilise kommunikatsiooni juhtimise kogemust, viimased kümme aastat on ta üles ehitanud ja juhtinud konsultatsiooniettevõtet Miltton New Nordics nii Eestis kui ka Lätis, mille juhi kohalt ta taandus septembris ja juhatuse liikme kohalt novembris.

Ta on nõustanud kodanikeühendusi ning liberaaldemokraatlikke erakondi ja poliitikuid enam kui 20 riigis. Arras on algatanud mitmeid programme, mille fookuses on naiste osakaalu suurendamine otsustustasandil nii ettevõtluses kui poliitikas, nende hulgas rahvusvahelise naiste poliitilise juhtimise akadeemia Alliance of Her, läbi mille ta on aidanud parlamentidesse, valitsustesse ja teistele ühiskondlikult mõjukatele positsioonidele naisi üle maailma.

Arras on tegev Kestliku Ettevõtluse Liit (KELL) juhatuses seistes vastutustundliku ettevõtluse arengu eest Eestis ning Vabaühenduste Liidu nõukogu liige andes huvikaitse nõu vabakonnale. Arras taandub poliitikasse suundudes mõlema organisatsiooni tegevusest.

Enne ettevõtlusega alustamist aitas ta üle kümne aasta Reformierakonna ideid sõnastada ja valimiskampaaniaid ellu viia, olles toeks Siim Kallasele, Andrus Ansipile ja ka Taavi Rõivasele.

Viimastel kuudel on Reformierakonnaga liitunud ja valimistel kandideerimisest teatanud ka muusik ja Ukraina toetamise eestvedaja Ruslan Trochynskyi, majandus- ja tööstusminister Liina Vahtras, Peipsiääre endine vallavanem Piibe Koemets ning aastatel 2022–2023 Setomaa ülemsootska olnud Anzelika Gomozova.

Arras kuulub Reformierakonda 2004. aastast.