Pneumokokk on bakter, mis võib põhjustada tõsiseid haigusi, sealhulgas kopsupõletikku, sepsist ja meningiiti. Viimase kümne aasta jooksul on Eestis pneumokokknakkuse juhtude arv kasvanud kolm korda.

Plaani rakendamiseks tuleb enne lõpule viia vajalikud õigusaktide muudatused. Muudatuse jõustumisel hakkab tervisekassa rahastama väikelaste pneumokokivastast vaktsineerimist riikliku immuniseerimiskava alusel.

Praegu rahastab tervisekassa pneumokokivastast vaktsineerimist riskirühma kuuluvatele lastele, teistel on olnud võimalik last vaktsineerida tasulise teenusena. Vaktsiini lisamine immuniseerimiskavasse teeb kaitse pneumokokknakkuse vastu kättesaadavaks kõigile lastele sõltumata pere rahalistest võimalustest.

"Pneumokokknakkus võib väikelapsel põhjustada raske haiguse ja tuua kaasa haiglaravi. Vaktsiini lisamisega immuniseerimiskavasse liigume olukorrast, kus vaktsineerimine on väljaspool riskirühmi olnud pere enda valik ja kulu, selleni, et pneumokokknakkuse ennetamine muutub laste tavapärase vaktsineerimise osaks," ütles tervisekassa vaktsineerimise teenusejuht Hanna Jäe. Sealjuures jätkub seni kehtinud riskirühmade vaktsineerimine tavapäraselt.

Immuniseerimiskavajärgne vaktsineerimine toimub kolme doosiga: esimesed doosid manustatakse lapsele 2 ja 4,5 kuu vanuses ning tõhustusdoos 12 kuu vanuses. Pneumokokivaktsiini saab manustada koos teiste immuniseerimiskavas ette nähtud vaktsiinidega, mistõttu ei too see lapsevanemale kaasa eraldi vaktsineerimisvisiite.

Lääne-Tallinna keskhaigla nakkushaiguste arsti Leelo Moosari sõnul kuulub pneumokokivastane vaktsineerimine enamiku Euroopa riikide laste immuniseerimiskavadesse. Vaktsineerimine on suunatud raskete pneumokokkinfektsioonide vähendamiseks ja ärahoidmiseks, sest just imikud ja väikelapsed põevad neid kõige raskemalt.