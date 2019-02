May sõnul usub ta, et suudab saavutada Brexiti kokkuleppe, mida parlament saab toetada, hoides nii ära lepinguta lahkumise Euroopa Liidust.

"Läbirääkimised on otsustavas faasis ning me peame praegu endale kindlaks jääma, et saada muudatused, mida see koda nõuab ja Brexit õigel ajal läbi viia," ütles May parlamendis tehtud avalduses. May kinnitas taas, et ei pea leiboristliku partei pakutud toölliliitu jäämist võimaluseks, mis tagaks kokkuleppe Euroopa Liiduga.

Peaminister lubas parlamendiliikmetele, et nad võivad viia 27. veebruaril läbi rea hääletusi tema Brexiti-strateegia mõjutamiseks, kui ta selleks ajaks uut Brexiti-lepet ei ole suutnud sõlmida.

Parlament lükkas jaanuaris Brüsseliga saavutatud Brexiti-kokkuleppe ülekaalukalt tagasi ja sestpeale püüab May EL-ilt välja rääkida muudatusi, mis parlamendiliikmeid rahuldaksid.

EL-i liidrid kordasid eelmisel nädalal Mayga kohtudes, et ei ava lepet. May soovib uusi läbirääkimisi, et saavutada EL-ilt õiguslikult siduvad muudatused Iiri kaitsemeetme asjus ja lisada need lahutusleppesse.

Ühendkuningriik peaks Euroopa Liidust lahkuma 29. märtsil.