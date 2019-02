Eestis on tehtud mitu uuringut, milles analüüsitakse pornograafilise meediasisu tarbimist. Küll pole need uuringud otseselt pornograafilise materjali tarbimist uurinud, pigem sidunud selle negatiivsete nähtustega, näiteks seksuaalse väärkohtlemisega. Ühte nad kinnitavad: paljudel noortel on kokkupuuteid pornograafilise sisuga.

Kui võrrelda paberraha mikroobidega saastatust polümeerraha saastatuse tasemega, kuid selgus, et raha materjal ei mängi siin rolli: mõlemat tüüpi rahad on samal tasemel mikroobidega kaetud.

Kovalenko: see on valimiseelne rünnak

Kovalenko: see on valimiseelne rünnak

Kovalenko: see on valimiseelne rünnak

Kovalenko: see on valimiseelne rünnak

Kovalenko: see on valimiseelne rünnak

May on leppeta Brexiti juba varem välistanud ning püüab saavutada Euroopa Liidult järeleandmisi kokkuleppes, mille parlament jaanuaris maha hääletas.

Briti peaminister Theresa May näeb vaeva, et hoida ära oma Brexiti-strateegia järjekordne läbikukkumine, sest tema erakonna opositsioonilised liikmed kardavad, et ta liigub kokkulepet takistavast ummikseisust väljumiseks vales suunas.

Uue referendumi toetajad leiavad, et algne referendum tugines valedele ja hämamisele ning praeguseks on ka asjaolud selgemaks saanud.

Äsja ultimaatumi esitanud leiboristide nõudmiseks on, et Corbyn asuks teise referendumi korraldamist toetama ning kutsuks ka kõiki oma järgijaid seda tegema.

Vastasseis Corbyni ja tema liitlaste ning Brexiti-vastaste leiboristide vahel on kestnud juba pikemat aega. Guardiani andmetel on ultimaatumi esitanud leiboristide seas ka variministreid.

ERR kasutab oma veebilehtedel http küpsiseid. Kasutame küpsiseid, et meelde jätta kasutajate eelistused meie sisu lehitsemisel ning kohandada ERRi veebilehti kasutaja huvidele vastavaks. Kolmandad osapooled, nagu sotsiaalmeedia veebilehed, võivad samuti lisada küpsiseid kasutaja brauserisse, kui meie lehtedele on manustatud sisu otse sotsiaalmeediast. Kui jätkate ilma oma lehitsemise seadeid muutmata, tähendab see, et nõustute kõikide ERRi internetilehekülgede küpsiste seadetega.

Sain aru

Loen veel