Välisluure juhi Alex Youngeri ametiaeg peaks novembris läbi saama, kuid valitsuse esindajad soovivad, et ta jääks ka pärast Brexitit veel 12-24 kuuks oma kohale, kirjutas ajaleht The Times.

Kui peaminister Theresa May ja välisminister Jeremy Hunt kinnitavad Youngeri ametiaja pikendamise, saab temast kõige kauem ametis olnud MI6 juht pärast 1960ndaid aastaid. MI6 juhi, keda traditsiooniliselt tuntakse sünonüümi "C" all, ametiaja pikkus on maksimaalselt viis aastat.

Briti sisejulgeoleku teenistuse MI5 juht Andrew Parker on juba nõustunud jätkama oma teenistuse peadirektorina kuni 2020. aastani. Tema sai ametisse 2013. aastal.

MI6, mis on tuntud John le Carré' ja Ian Flemingi põnevusromaanide, eelkõige James Bondi tegelaskuju kaudu, tegutseb Briti huvide kaitsmisega välismaal.