Briti valitsus lükkas kolmapäeval tagasi väite, et tema Brexiti-läbirääkija sõnul on parlamendil valida peaminister Theresa May ebapopulaarse lahutusleppe ja Euroopa Liidust lahkumise edasilükkamise vahel.

Ühe ITV Newsi korrespondendi jutu järgi kuulnud ta pealt, kuidas läbirääkija Olly Robbins rääkinud Brüsseli baaris, et valitsusel on kavas paluda märtsi lõpus parlamendil toetada May kokkulepet, mille seadusandjad jaanuaris tagasi lükkasid, seades alternatiiviks Brexiti tähtaja edasilükkamise.

Korrespondendi sõnul ütles Robbins, et kui lahkumislepet viimasel hetkel heaks ei kiideta, lükatakse Brexit edasi pikaks ajaks.

"Küsimus on selles, kas Brüssel on selge pikendamise tingimuste osas. Lõpuks nad annavad meile ilmselt lihtsalt pikenduse," vahendas ta Robbinsi sõnu.

"Tuleb neid veenda, et märtsi lõpu nädalal on pikendamine võimalik ja kui nad leppe poolt ei hääleta lükatakse see pikaks ajaks edasi," olla Robbins öelnud.

Valitsuse pressiesindaja tõrjus meediakajastust ja ütles: "Me ei kommenteeri väidetavaid ütlusi eravestluses, mida väidetavalt kuuldi pealt hotellibaaris."

Brexiti-minister Stephen Barclay kinnitas kolmapäeval, et valitsusel ei ole viivitust kavas. "Peaminister on öelnud väga selgelt, et meie otsus on lahkuda 29. märtsil."

Kui Suurbritannia ja EL enne 29. märtsi lahkumislepet sõlmida ei suuda, tuleb leppeta lahkumine.