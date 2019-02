Suurbritannia Brexiti-minister Stephen Barclay, kes sai ametisse eelmise aasta novembris pärast Dominic Raabi tagasiastumist, tegi sel nädalal senisest põhjalikumalt tutvust lahkumisläbirääkimistel Euroopa Liitu esindavate kolleegidega, kuid meedias pälvis tähelepanu ka see, et tal oli intervjuus raskusi Euroopa Komisjoni presidendi nimega.

Vastates küsimusele, mida ta Brüsselis ja Strasbourg'is teinud on, viitas minister Barclay Euroopa Komisjoni presidendile Jean-Claude Junckerile kui "Jean-Paul" Junckerile. Samuti paistis tal olevat raskusi Junckeri perekonnanime hääldamisega, vahendas Politico.

Barclay näol on tegu juba kolmanda Brexiti-ministriga, tema eelkäijad David Davis ja Dominic Raab astusid mõlemad tagasi seoses erimeelsustega peaminister Theresa Mayga. Täpsemalt süüdistasid pikaagsed Brexiti toetajad Davis ja Raab peaminister Mayd liigsetes järeleandmistes läbirääkimistel Brüsseliga.

Esmaspäeval sõi Barclay õhtust EL-i Brexiti-läbirääkija Michel Barnier'ga ning viimase sõnul oli jutuajamine olnud konstruktiivne.

Barclay ja May de facto asetäitja David Lidington kohtusid Strasbourg'is ka eurosaadikutega, sealhulgas europarlamendi Brexiti-koordinaatori Guy Verhofstadtiga.

Verhofstadt omakorda lõi meedias laineid ühe endale omase väljaütlemisega. Nimelt avaldas ta arvamust, et kui brexiteerid võrdlevad oma tegevust Prantsuse revolutsiooni mõjuga, siis võiksid nad ka meelde tuletada, et kunagised revolutsionäärid lõpetasid enda poolt käima lükatud protsessi käigus samuti üsna kurvalt ehk giljotiini all.