"Kui käivitub haridus- ja teadusministeeriumi plaan sulgeda Kohtla-Järvel Järve gümnaasium ja jätta alles vaid riigigümnaasium, kus täielikult eesti keeles õppijad oleksid ilmselges vähemuses, hävitatakse sellega mitte ainult korralik eestikeelne kool, vaid ka üks eestluse tugisambaid Ida-Virumaal," teatas eelseisvatel valimistel Ida-Virumaal Isamaa esinumbrina kandideeriv Kiisler.

Kiisleri hinnangul võib see tähendada mitte ainult laste saatmist kodust kaugel asuvasse kooli, vaid ka paljude eesti perede ära kolimist Kohtla-Järvelt. Kiisleri hinnangul on kõnealune kavatsus ka Eesti põhiseaduse vastane.

"Isamaa on seisukohal, et haridus- ja teadusministeeriumi tegevus on vastuolus Eesti põhiseaduse preambuliga, mis sõnastab riigi tahte arendada riiki, mis peab tagama eesti rahvuse ja kultuuri säilimise läbi aegade. Ministri avaldus on käsitletav tahtmatusena täita põhiseaduse preambulit."

Reps: kohalikus kogukonnas puudub valmisolek

Mailis Repsi ütles kolmapäeval, et on täiesti selge, et Ida-Virumaa kohalikus kogukonnas tervikuna puudub valmisolek alustada poole aasta pärast 1. septembril Kohtla-Järve loodavas riigigümnaasiumis sajaprotsendilise eestikeelse õppega.

"See ei tähenda taganemist kaugemast eesmärgist jõuda täielikult eestikeelse gümnaasiumini, kuid iga hinna eest pelgalt loosungitele toetudes seda läbi suruda ei ole vastutustundlik. Kooli käivitamiseks on tarvis arvestada kõikide kogukonna liikmete valmisolekuga," ütles Reps.

Ka peaminister Jüri Ratas teatas kolmapäeval riigikogu infotunnis, et Kohtla-Järve riigigümnaasium peaks tulema selline, kus lisaks eestikeelsele õppele oleks tagatud ka osaline venekeelne õpe. Peaministri sõnul on eestikeelse gümnaasiumi rajamine Kohtla-Järvele keeruline, kui mitte võimatu.