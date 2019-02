Eestis on tehtud mitu uuringut, milles analüüsitakse pornograafilise meediasisu tarbimist. Küll pole need uuringud otseselt pornograafilise materjali tarbimist uurinud, pigem sidunud selle negatiivsete nähtustega, näiteks seksuaalse väärkohtlemisega. Ühte nad kinnitavad: paljudel noortel on kokkupuuteid pornograafilise sisuga.

Rühm nimekaid professoreid, kelle hulgas on ka kaks endist rektorit Olav Aarna ja Andres Keevallik, seadsid kahtluse alla Tallinna Tehnikaülikooli lühinime ja kaubamärgi muutmise TalTechiks. Rektor Jaak Aaviksoo ei usu, et tehtud otsust tagasi pöörataks.

Ministeeriumi koolivõrgu osakonna juhataja Raivo Trummal on tänavu jaanuari lõpus kinnitanud, et uus riigigümnaasium tuleb täielikult eestikeelsete õppekavadega, tehes vajalikke mööndusi vaid 11. ja 12. klassi astuvatele venekeelsetele õpilastele.

Kolmandaks, et tagataks vajalikud vahendid täiendavaks eesti keele ning lõimitud aine- ja keeleõppeks venekeelsetele õpilastele. Ning neljandaks, et ministeerium korraldaks täiendõppe nendele õpetajatele, kelle keeletase või metoodilised oskused ei võimalda koheselt asuda õpetama uues riigigümnaasiumis.

Pöördumisele allakirjutanud soovivad haridusministeeriumilt nelja asja. Esiteks, et kiiremas korras kinnitataks Kohtla-Järve riigigümnaasiumi õppekavad täielikult eestikeelsetena. Teiseks, et ministeerium selgitaks Kohtla-Järve venekeelse kogukonna õpilastele ja lapsevanematele, kuidas tagatakse heal tasemel riigikeelne gümnaasiumiharidus neile noortele, kellel puudub piisav eesti keele oskus.

