Siseminister peab kärpima Keskerakonna toetusraha

ERJK otsustas 2017. aasta suvel, et Tartu maja müügist teenitud 220 000 eurot on keelatud annetus ja Keskerakonnal tuleb see summa riigieelarvesse tagastada. Keskerakond seda ei vaidlustanud, kuid soovis ajapikendust, mida ERJK ei andnud ja tegu siseministeeriumile taotluse hakata Keskerakonna riigieelarvelist eraldist vähendama.

Erakonnaseaduse alusel saab partei riigieelarvest saadava eraldise siseministri otsusega kinni pidada annetuse summa kolmekordses, kuid mitte rohkem kui 20 protsendi toetuse ulatuses. Vastavalt kohtade arvule makstavat toetust sai Keskerakond möödunud aastal ligi 1,4 miljonit eurot.

Siseministeeriumi pressiesindaja ütles ERR-ile, et otsuse teeb ministeerium hiljemalt veebruari lõpuks.

ERJK aseesimees Kaarel Tarand ütles ERR-ile, et siseminister on valimiste eel kärpe üle otsustamisel paraku ebamugavas olukorras, kuid valikut tal ei ole.

"Seadus ei anna täpsemaid juhiseid, samuti pole Eestis selles osas pretsedenti. Ehk siis siseminister peab otsustama mil moel ja kui palju toetust täpselt piiratakse," lausus Tarand.

Tarandi sõnul ei lähe mahaarvatud toetussummad Keskerakonna võlast maha. "Tegemist on sanktsiooniga, et mõjutada erakonda ettekirjutust täitma."

Keskerakonna pressiesindaja Andres Hanimägi ütles jaanuari lõpus ERR-ile, et Keskerakond on ERJK ettekirjutust täitma asunud ja praeguseks on riigieelarvesse kantud 24 000 eurot. Keskerakond küsis ERJK-lt võimalust summa tasumine ajatada, kuid ERJK vastas sellele möödunud detsembris eitavalt.

Arvestades, et Keskerakond on 24 000 eurot tasunud, siis on veel tasumata 196 000 eurot. Võlale lisandub veel kopsakas intress, mis teeb 1666 eurot päevas.