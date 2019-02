"Otsustasime Suurtüki 12 kinnistu uuesti enampakkumisele panna, kuna usume, et tegemist on atraktiivse kinnistuga ning soovime, et see leiaks endale väärika otstarbe," kommenteeris Eesti Raudtee juhatuse esimees Erik Laidvee.

Suurtüki 12 kinnistu asub Tallinna vanalinna vahetus läheduses ning teenib pikaajalise lepingu alusel kuni 2021. aasta juulikuu lõpuni ka üüritulu. Kinnistul asuvad kahekorruseline remonditöökoda ja pumbajaam. Ostjal on võimalus olemasolevad hooned renoveerida ning seeläbi üüritulu kasvatada.

Pakkumise tegemisel tuleb lähtuda enampakkumise korrast, mis on leitav Eesti Raudtee kodulehelt ning huvilistel on võimalik esitada oma pakkumine kuni 15. märtsini. "Oleme veendunud, et enampakkumine tagab huvilistele võrdsemad võimalused ning läbi selle selgub kinnistu tõeline turuväärtus," lisas Laidvee.

Kinnistust on väga huvitatud Tallinna linn, ent Eesti Raudtee soovitud hinda linn maksta ei soovi.

Linn soovib luua Skoone bastioni piirkonda avalik puhkeala ja selleks on vajalik ka see kõrvalolev maatükk endale saada.

Jaanuaris tegi Tallinna linnavalitsus muinsuskaitseametile ettepaneku võtta Suurtüki 12 kinnistul asuvad hooned ehitismälestistena ajutise kaitse alla. Abilinnapea Andrei Novikov tunnistas toona ERR-ile, et see on seotud Eesti Raudtee otsusega panna kinnistu avalikule enampakkumisele.

Eesti Raudtee proovis Suurtüki 12 asuvat kinnistut avalikul enampakkumisel müüa oktoobris, pannes alghinnaks kolm miljonit eurot. Tallinn ei osalenud, sest pidas hinda liiga krõbedaks. Tähtajaks ei saabunudki ühtegi pakkumist.

Ka uue hinna puhul ei kavatse Tallinn enampakkumisel osaleda. "Linnal on õigus kasutada ostueelisõigust ja asuda parema pakkuja asemele, kuid praegustel tingimustel linnal huvi puudub. Kehtivad muinsuskaitsenõudeja ja kinnustul asub üks lagunev lobudik," ütles Novikov reedel ERR-ile.

Eesti Raudtee on kindel, et seekord teevad huvilised pakkumised.

"Seekord ma jääks väga enesekindlaks ja ütleksin, et seekord meile tulevad lauale pakkumised. Huvilised olid juba eelmine kord olemas ja tookord ei sobinud hind. Seekord me loodame, et hind on atraktiivne. Me oleme kogu aeg olnud avatud linnaga läbirääkimistele ja ka enne seda enampakkumist oleme proovinud leida ühiskeelt, nii et me oleme kõigile avatud ja samas ootame n-ö parimat hinda meie enda kinnistule," rääkis Eesti Raudtee taristudirektor Kaido Aettik "Aktuaalsele kaamerale".