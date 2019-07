Tallinnas, Suurtüki 12 asuval kinnistul olevad hooned on seisnud juba aastaid kasutuseta. Tallinna linnavalitsuse haldusosakonna juhataja asetäitja Hardi Alliksaare sõnul koristatakse jooksvalt ülejäänud kinnistut ning seda uuesti ka lähiajal.

''Teostatakse prügi väljavedu ja meil on tänaseks olemas ka konserveerimislahendus ning saame need hooned hetkel säilitada,'' ütles Alliksaar. ''Ühel hoonel puudub praegu katus ning me tekitame sinna ajutise katuse, et need müürid säiliks.'' Praegu proovitakse olemasolevaid hooneid säilitada ning hoida suletuna kõrvaliste isikute eest. Kinnistul tegutseb praegu Europark, kes korraldab seal parkimist, lisas Alliksaar.

Kohapeal ringi vaadates on küll vana auruvedurite pumbamaja avaused terasplaatidega kinni löödud, kuid endisesse raudtee töökotta on üpris kerge sisse ronida. Munitsipaalpolitsei juhataja asetäitja Janek Lass ütles, et maja on küll kolemajade nimekirjas, kuid kuna majale tehakse vaid pistelisi kontrolle, siis on see praegu jäänud tähelepanuta. Tallinna Kesklinna vanema Vladimir Sveti sõnul asutakse aga asjaga tegelema.

''Ma arvan, et see, mis puudutab nende hoonete ohutumaks tegemist, siis me räägime lähiajast ja ma loodaks, et suvest. Mis puudutab pikemat plaani, siis siin ma praegu mingit kuupäeva ei oska öelda,'' ütles Svet.

Svet ei välista ka varianti, et kummalegi hoonele leitakse mingi ajutine lahendus. Pikemas perspektiivis näeb aga linn ette puhkeala, mis oleks kõigile avalikult kasutamiseks. Suurtüki 12 kinnistu oleks sellisel juhul vaid osa suurest avalikust ruumist.

''Meie jaoks on kõige olulisem, et edasi liiguks suur plaan Skoone bastionile, et selle saaks pikemas perspektiivis ühendatud ühelt poolt Tornide väljakuga ja teiselt poolt staadioniga, mis praegu tegutseb bastionist täiesti eraldiseisvana,'' ütles Svet. Ta lisas, et linn ei välista ka ühendust vanalinnaga. ''Üks ettepanek oleks ühendada vanalinn Skoonega eraldiseisva silla abil. Kas see on just see lahendus, mis läheb töösse või tuleb seal mingi teine lahendus, on jällegi küsitav,'' ütles ta.

Suurtüki 12 asuv kinnistu asub vanalinna ja Kalamaja vahelisel alal, Eesti Kunstiakadeemia vahetus läheduses. Varem Eesti Raudteele kuulunud krundi ostis Tallinna linn sel kevadel endale.

Eesti Raudtee proovis kinnistut avalikul enampakkumisel müüa mullu oktoobris alghinnaga kolm miljonit eurot. Tallinn toona ei osalenud, sest pidas hinda liiga krõbedaks. Tähtajaks ei saabunud ühtegi pakkumist.

Jaanuaris tegi Tallinna linnavalitsus muinsuskaitseametile ettepaneku võtta Suurtüki 12 kinnistul asuvad hooned ehitismälestistena ajutise kaitse alla. Abilinnapea Andrei Novikov tunnistas toona ERR-ile, et see on seotud Eesti Raudtee otsusega panna kinnistu avalikule enampakkumisele.

Veebruari keskel pani Eesti Raudtee kinnistu uuesti enampakkumisele, seekord määrati alghinnaks 1,63 miljonit eurot. Tähtajaks laekus üks pakkumine, kuid enampakkumise korrale viidates Eesti Raudtee pakutud summat ei avalikustanud. Tallinn sel korral enampakkumisel ei osalenud.

Märtsis teatas Eesti Raudtee, et leidis enampakkumisel ostja Suurtüki 12 kinnistule, kuid seejärel selgus, et kinnistu omandab eelisostuõigust kasutades hoopis Tallinna linn.