Eksperdid: USA, Venemaa ja NATO peavad alustama usalduse taastamisega

"USA, Venemaa ja NATO väljakutse on mõistetav ja vastus ilmne: riigid peavad alustama usalduse taastamise protsessi, et taas oleks võimalik pöörata tähelepanu tõsistele julgeolekuväljakutsetele Euroopa ja Atlandi piirkonnas - nii, nagu seda tehti külma sõja ajal ja nagu seda peaks tegema tänapäeval," seisis avalduses, millega esines rühm, kuhu kuulub ka Müncheni julgeolekukonverentsi juht Wolfgang Ischinger.

"Täna jätkavad nii USA, Venemaa kui NATO oluliselt Euroopa ja Atlandi piirkonna kriisijuhtimisdialoogi piiramist, võttes endalt vahendi vahejuhtumi katastroofiks kasvamise takistamiseks. Tõhusa ja usaldusväärse suhtluse ja vastavate vahendite puudumine kriisiolukordades süvendab umbusku ja õõnestab edenemist laiemates küsimustes nagu Minski lepete täitmine, Ukraina ning USA, Venemaa ja NATO partnerlus," selgitatakse avalduses.

Muu seas märgitakse selles, et 2014. aastast on NATO-Vene nõukogu kogunenud vaid 11 korda, "Koostöö allpool NATO saadikute taset tõkestati aga sootuks". Samas on avalduse autorid veendunud, et usalduse taastamist, alustades kriisiolukordade ennetamise dialoogi taastamisest, võib alustada just NATO-Vene nõukogu formaadis.

Avalduses kutsutakse ka üles käivitama kuuma liini NATO Euroopa väejuhatuse ja Vene kindralstaabi vahel "eriti kriisi algusjärgus".

Avalduse kohaselt on tänapäeva tingimustes pingekasv suurenenud "uute hübriidohtude", sh küberohtude tõttu.

Lisaks nimetavad autorid mõjuritena, mis soodustavad väljakutsete suurenemist murede mitmepoolse lahendamise meetoditele, usu kaotamist koostöösse ja soovimatust avaldada oma juhtidele suuna muutmiseks mõju, suure osa Euroopa ja Atlandi piirkonna püsikindluse kadu, sh Ukraina ja Süüria tülikoldeid, ränne, Brexit, uusi tehnoloogiaid ja uut juhtidepõlvkonda.