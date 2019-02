"Välisilm" analüüsis Läti poliitmaastikku mõjutavaid korruptsioonijuhtumeid

Riias mõjutavad Läti ajaloo suuremad korruptsioonijuhtumid ka poliitikat ja linna juhtimist. Kuigi linnapea Nils Ušakovs on suutnud seni oma kohta hoida, on hakatud Riias küsima, mis saab siis, kui ta enam linnapea pole.

Kui miljonite eurode jagamist oma parteide liikmetega seotud mittetulundusühinguile on Riias peetud juhtimisstiili osaks, siis 800 000 eurot altkäemakse uute trammide, trollide ja busside soetamisel ning kolme riigi õiguskaitseorganite ühine tegevus korruptsioonijuhtumite päevalgele toomisel veenavad, et ühistranspordiettevõttes Rīgas satiksme on toime pandud hulk kuritegusid, vahendas "Välisilm".

Loomulikult tekib küsimus, kas linnajuhid teadsid sellest või vähemalt pidanuks teadma.

Riia pikaaegsesse võimutandemisse - Koosmeel ja Au Teenida Riiat! - lõi skandaal mõra.

Au Teenida Riiat! juht ja aselinnapea Andris Ameriks otsustas ise tagasi astuda, ütlemata, kas tema juures toimusid läbiotsimised või mitte.

"Olukorras, kus uuritakse võimalikke seaduserikkumisi Riia linnaduumas, leian, et nii minu, Riia duuma kui ka minu partei maine on saanud kahjustada. Olen otsustanud abilinnapea ametist lahkuda," ütles Ameriks.

"Mina pole palunud Ameriksil tagasi astuda, ta ise ütles mulle seda. Selles olukorras võin puhtinimlikult öelda, et mul on kahju. Oleme ju koos töötanud kümme aastat," kommenteeris Ušakovs.

Nüüd on Au Teenida Riiat! liikmed olnud Koosmeele suhtes avalikult nipsakad. Nad ütlevad, et linnapea vastutab pealinnas siiski kõige eest.

Koosmeele liider Nils Ušakovs kinnitas ka pärast läbiotsimist tema tööruumides ja kodus, et temal pole millegi üle häbeneda ja tema tagasi astuda ei kavatse. "Võin, küsi südamel, öelda, et mu südametunnistus on puhas," sõnas ta.

Ušakovsi parteikaaslased leiavad Riias, et korruptsioonijuhtumid on lihtsalt ajend, et Läti või siis parempoolsed parteid saaksid Ušakovsi võimult kangutada. Seetõttu seistakse sellele väga vastu. Kõik senised usaldushääletused Riia linnaduumas on Ušakovs võitnud.

Mitu tuhat Ušakovsi toetajad kogunes Riia linnaduuma ette oma iidoli toetusmiitingule. Tundub, nagu nad ei mõista üldse, mida korruptsioon tähendab, küll aga mõistavad nad, et "omadele" tehakse põhjendamatult liiga. Läti- ja venekeelsed plakatid meenutasid taas ka venekeelse hariduse teemat ja madalaid pensione. Nii tekibki küsimus, et kui arvukad vene valijad peavad Ušakovsi Riias stabiilsuse kandjaks ja vähemalt häälekalt ei karju, et valimised võitnud Koosmeel ei saanud Läti valitsusse, siis kellesse usuvad nad siis, kui nende iidol tagandatakse.

Koosmeeles ei tundu praegu ka teist nii võimekat liidrit olevat ja suure tõenäousesega valitakse Ušakovs kuu aja pärast Koosmeele kongressil jälle partei juhiks tagasi.

Nii ametist lahkunud kui ka uus regionaalminister Juris Pūce on lubanud algatada Riia linnaduuma laialisaatmise. Nüüd on see justkui peatunud. "Välisilm" küsis ministrilt, miks see nii on.

"Riia linnaduuma laialisaatmise dokumendid on valmis ja need asuvad praegu valitsuses. Need esitas juba eelmine koalitsioon. Olen palunud peaministrit ja oleme temaga sama meelt, et see seaduseprojekt on praegu ootel. Ühtki otsust pole vastu võetud," rääkis Pūce.

"Keskkonnakaitse- ja regionaalarengu ministeerium jätkab Riia linnaduuma tegevuse kontrolli, et avastada võimalikke rikkumisi, mida seal on toime pandud. Oleme palunud Riia linnaduumalt teavet ja hindame seda praegu. On selgunud, et ühistranspordiettevõttega seoses on järelevalveorganina pandud toime mitmeid rikkumisi. Pärast seda, kui oleme kogu teabe kokku saanud ja seda juriidiliselt hinnanud, otsustab ministeerium, mida edasi teha," lisas ta.

Minister ütles, et volikogu laialisaatmise kõrval on teisigi võimalusi. Palju sõltub ka sellest, millist teavet või kahtlustusi jagab korruptsioonitõjebüroo. Riia transpordiettevõtte endised juhid pääsesid igatahes hiigelkautsjonite eest esialgu trellide tagant välja.