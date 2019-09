"Saame kinnitada, et ametnikud on vestlemas SIA Merksi juhatuse esimehe Oskars Ozolinsiga. Hetkel puudub meil täpsem info. Merko Ehitusega pole ühendust võetud," ütles Merko Ehituse kontserni kommunikatsioonijuht Merit Kullasepp BNS-ile.

Läti korruptsioonitõrjebüroo (KNAB) otsib läbi enam kui kümmet ehitusfirmat ja riigiametnikke.

BNS-ile teadaolevalt on ettevõtteid enam kui kümme ning läbiotsimised on seotud võimaliku kartellileppega.

Üks läbiotsitavatest firmadest on Rere Group, kinnitas ettevõtte juht Guntis Āboliņš-Āboltiņš.

"Jah, võin kinnitada, et korruptsioonitõrjebüroo inimesed teevad praegu meie kontoris tööd. Nad pole minult midagi küsinud ning ma ei tea, millega see seotud on," lisas Āboliņš-Āboltiņš.

Kartellikokkulepe on Läti konkurentsiõiguse raskeim rikkumine.

KNAB alustas 2018. aasta 19. septembril kriminaalasja seoses suuremahulise pistisevõtmisega. Konkurentsiamet uurib samaaegselt konkurentsiseaduse rikkumist kartellileppe osas.

KNAB-i kogutud tõendid viitavad suuremahulisele altkäemaksu pakkumisele, kokkuleppeid ehitushangetel ning altkäemaksu pakkumist riigiametnikele tagamaks ka hangetega mitteseotud ärihuve.

Kuriteod viidi läbi 2015. aasta algusest kuni 2018. aasta keskpaigani. Võimalikud altkäemaksu summad küündisid 25 000 eurost sadade tuhandete eurodeni.

KNAB-il on alust arvata, et vähemalt kümme suurimat ehitusettevõtet on kuritegudega seotud.

KNAB saatis kartellileppe kohtueelse uurimise materjalid konkurentsiametile, mis algatas samuti uurimise.

Tõendusmaterjalide saamiseks kahtlustatavates episoodides teevad nii KNAB kui ka Läti konkurentsiamet teisipäeval etteteatamata läbiotsimisi kümnes ehitusfirmas.

Konkurentsiameti info kohaselt on ehitusfirmad mitmete aastate vältel koordineerinud enda tegevusi turuosa jagamisel ning riigihangetel osalemisel Riias ning Läti regioonides.

KNAB-i juhi Jekabs Straume sõnul on suurim korruptsioonirisk riigihangetel, kuna seal on mängus suured rahad. Suurte riigihangete mõju Läti majandusele on tõsine, mistõttu peab Straume sõnul tegema kõik, et hanked oleksid läbi viidud korrektselt ning alati võidaks parim pakkumine.