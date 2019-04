Ajaloolane: Zelenski võib võimule saades teha sõja lõpetamiseks Moskvale järeleandmisi

Uue valitsuskoalitsiooni plaanitav siseminister ja endine Eesti suursaadik Moskvas, EKRE esimees Mart Helme tunnistas ERR-ile, et ei jälginud Eesti ja Venemaa riigipeade kohtumist ega selle kajastust, ent ta hindab Kersti Kaljulaidi ja Vladimir Putini kohtumist formaalsuseks, mis samas on siiski oluline maamärk. Samas on ta kriitiline kohtumise ettevalmistuste suhtes, millesse parlamendiliikmeid ei pühendatud.