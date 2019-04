EKRE esimees Mart Helme ütles kolmapäeval enne valitsuse ametisse kinnitamist tehtud avalduses, et ametisse astuv valitsuse eesmärgiks on stampide murdmine riigieelarves ning Eesti poliitikas.

Helme lubas, et nelja aasta pärast on Eesti muutunud oluliselt paremaks ja demokraatlikumaks. Selle garantiiks on tema sõnul rahvaalgatuse ja rahvahääletuse protseduur, mis ei jõua küll nelja aastaga loogilise lõpuni, aga peaks seejärel andma 1,3 miljonile inimesele hääle sekkuda poliitika ja Eesti elu kujundamisse.

Helme sõnul on teine oluline punkt murrang riigi regionaalpoliitikas, millega lõpetatakse elanike valgumine Tallinnasse ja Harjumaale. "Loome eeldused selleks, et oleks mõtestatud inimtegevus ja lisandväärtust tootev majandus senisest oluliselt suuremal määral ka Lõuna-Eestis, saartel ja Ida-Virumaal," lausus Helme, kelle sõnul on need kolm kriisipiirkonnad, kust rahvast on kõige rohkem lahkunud.

Helme sõnul pole mingit alust ka hüsteerial, mis on koalitsioonikõnelusi saatnud. Mingisuguseid demokraatia piiranguid ei tule, kultuuriasutuste massilist sulgemist ei tule, ajakirjandusvabadusse sekkumist ei tule, kinnitas Helme, ja lisas, et samas oodatakse, et vabadusi kasutataks vastutustundlikult.