Sotside esimees Jevgeni Ossinovski hindas tagantjärele veaks, et valitsuskoalitsiooni kuuludes ei toetanud nad naisi halvustava sõnavõtuga esinenud justiitsminister Urmas Reinsalu umbusaldamist 2018. aastal ning tunnistas, et on Reformierakonnaga arutanud perevägivallas kahtlustatava väliskaubandus- ja IT-ministri Marti Kuusiku umbusaldamist.

"Jah, ma arvan, et oli (viga - ERR). See oli [SDE] juhatuse konsensuslik otsus, millele eelnesid kaalumised ühte- ja teistpidi. Mina ise kaldusin Reinsalu lahkumist nõudvas suunas," rääkis Ossinovski ERR-ile antud usutluses.

Ta nõustus hinnanguga, et see oleks tähendanud Jüri Ratase juhitud Keskerakonna, SDE ja Isamaa, mis on Reinsalu kodupartei, valitsuse laialiminekut. "Küllap vist, jah. Seda meie erakonna juhatus kaaluski. Marju Lauristin oli väga jõuliselt seisukohal, et valitsuskriisi esilekutsumine vahetult enne Eesti Vabariigi 100. aastapäeva oleks sotsiaaldemokraatide poolt vastutustundetu. See argument jäigi peale. Minu enda tunnetus oli, et sellises väärtusküsimuses on pigem oluline olla järjekindel," ütles Ossinovski.

Reinsalu jäi ametisse, kuna 2018. aasta 24. jaanuaril riigikogus toimunud umbusaldushääletusel toetas tema tagandamist 46 peamiselt Reformierakonna ja EKRE saadikut. Koalitsiooni kuulunud sotsid ei hääletanud.

Vastates küsimusele, kas opositsioonilised sotsiaaldemokraadid ja Reformierakond kavandavad juba EKRE liikmest Kuusiku umbusaldamist, märkis Ossinovski, et ootavad enne otsustamist täiendavat infot.

"Hetkel veel ei kavanda, aga me arutame seda. Tahaks natuke oodata, et asjaolud selgineksid. Kahtlused, mis on ajakirjanduses õhku riputatud, on kaalukad. Selge, et härra Kuusikul olnuks mõistlikum selles olukorras ametisse mitte astuda, et vabariigi valitsusele kui põhiseaduslikule institutsioonile häbi mitte teha. Aga eks selle erakonna [EKRE] arusaam poliitilisest kultuurist ongi teistsugune. Meie ootame veel täiendavat infot ja selle pealt saab edasi otsustada," rääkis SDE esimees.

Ossinovski tunnistas, et ta on teemat Reformerakonna esimehe Kaja Kallasega arutanud, kuid plaani järgmisteks sammudeks veel ei ole. "Asi on suhteliselt värske, vajab natuke settimist," lisas ta.

Toomas Sildami pikemat usutlust Jevgeni Ossnovskiga saab uudisteportaalist ERR.ee lugeda kolmapäeval.