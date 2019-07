Põhja-Korea tulistas välja kaks lühimaaraketti

"Ma võin kinnitada, et tegemist oli lühimaaraketiga," ütles tundmatuks jääda soovinud USA võimuesindaja uudisteagentuurile AFP. Kaitseametnik ei täpsustanud, millal vahejuhtum aset leidis.

Lõuna-Korea võimuesindajate info kohaselt leidis esimene tulistamine aset neljapäeval kohaliku aja järgi kell 05.34 ja teine kell 05.57 Wonsani piirkonnas, mis asub riigi idaosas.

Üks kahest lühimaaraketist lendas 690 kilomeetrit, seega rohkem kui varem arvati, teatas Lõuna-Korea.

Soul teatas varem, et mõlemad raketid lendasid umbes 430 kilomeetrit, enne kui Lõuna-Koreast idas merre kukkusid.

"Jälgime asjade kulgu suure tähelepanuga edasiste tulistamiste puhuks ja oleme valmisolekus," teatas Lõuna-Korea Yonhapi vahendusel.

Põhja-Korea viis läbi samalaadse tulistamise viimati mai alguses.

Viimased tulistamised võivad olla seotud augustis algavate Lõuna-Korea ja USA ühisõppustega, millele Põhja-Korea on alati eriti raevukalt reageerinud.

Jaapan nimetas Põhja-Korea raketitulistamisi kahetsusväärseks

Jaapan nimetas neljapäeval Põhja-Korea värskeid raketitulistamisi äärmiselt kahetsusväärseks.

"Me oleme saanud kinnituse, et raketid ei jõudnud meie territooriumile. Kui need olid ballistilised raketid, siis on tegemist ÜRO resolutsioonide rikkumisega. Need viimased vahejuhtumid nende poolt rakettide tulistamisega on äärmiselt kahetsusväärsed," ütles kaitseminister Takeshi Iwaya sajakirjanikele.