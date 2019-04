Hispaania valimiskampaania keskendub Kataloonia iseseisvuspüüdlustele

Hispaania üldvalimised toimuvad kolmandat korda nelja aasta jooksul. Esimest korda pärast Franco diktatuuri lõppu saab parlamenti parepopulistlikuks peetud erakond - Vox ehk Hääl. Selle liider Santiago Abascal on lubanud Hispaania taas kord suureks teha, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Peamine sõnum - Hispaania tuleb päästa Kataloonia ja Baskimaa separatismi käest. Suure tõuke üleriigiliseks kampaaniaks sai Vox Andaluusia kohalikel valimistel.

"Andaluuslased tegid taas ajalugu, nii nagu mõnigi kord ajaloos. Nad raputasid 36 aastat kestnud sotsialistlikku režiimi, andes suuna teistele hispaanlastele, öeldes, et see on võimalik ja isegi lihtsam, korrata sedasama üle kogu riigi," ütles Abascal.

Abordivastane Vox tahab kaitsta traditsioonilist perekonda, selle kõrval ka mehi diskrimineerimise eest.

Kataloonia küsimuses on Voxil partneriks Rahvapartei, mis vahetas juhi kohalt korruptsiooniskandaali sattunud Mariano Rajoy noore Pablo Casado vastu.

Samas võitlevad Vox ja Rahvapartei samade häälte eest, sest arvamusküsitlused näitavad, et Rahvapartei kaotab pooled oma kohtadest parlamendis.

Ühtne riik, perekond, monarhia ja katolik kirik vajab kaitsmist. "Pedro Sanchez on suureks ohuks Hispaaniale. Just seepärast on meil üldvalimised, sest selgus, et nad arutavad Kataloonia iseseisvust Pedralbeses koos piirkonna presidendi Torraga. Mehega, kes ütles, et hispaanlased on lollid loomad," rääkis Casado.

Parempoolsed annavad Kataloonia pärast tuld sotsialistidele, kuid see ei ole vähendanud nende toetust, mis viimati oli 31 protsenti.Sanchez vajas Kataloonia parteide toetust vähemusvalitsusega jätkamiseks, kuid eitas, et selle hinnaks oli arutelu regiooni iseseisvuse üle.

Sanchez on rõhutanud naiste õiguste kaitsmist, seda enam, et 11 ministrit 17-st on valitsuses naised.

"See on kindel ja ka tähtis, et kui kaks parempoolset parteid saavad paremäärmuslastega kokku, siis nad teevad Hispaaniaga sama, mida Andaluusias. Seega on tähtis toetada üht erakonda, mis suudab kaht parempoolset ja üht paremäärmuslikku erakonda lüüa. See on sotsialistlik partei," kõneles Sanchez.

Valimistulemusi on võimatu ennustada, sest enam kui kolmandik ei ole veel otsustanud. Kindlasti on aga oodata pikki läbirääkimisi koalitsioonivalitsuse üle, mida Hispaanias pole olnud ligi 40 aastat.