ERR Hispaanias: valimisi saadab vastasseis vasak- ja parempoolsete vahel

Hispaania valimised toimuvad jätkuvalt Kataloonia eraldumispüüde lainetuses, parempoolsed nõuavad karmi kätt, sotsialistid pakuvad dialoogi ja tahavad pildile jõuda teiste teemadega. Kampaania lõppes eilse õhtuga, vahendas "Aktuaalne kaamera".

ERR-i Brüsseli korrespondent Epp Ehand käis Madridis sotsialistliku partei ehk tõenäolise valimiste võitja valimisüritusel, kus peaminister Pedro Sanchez kutsus inimesi valima parempoolsete parteide vastu ja rääkis hispaanlaste elujärje parandamisest, eelkõige majandusest ja sotsiaalsetest lubadustest.

Kohalik elanik Maria ütles ERR-ile, et vaja on saada lahti korruptsioonist. Ricardo märkis, et nende valimiste teema on vastasseis vasakpoolsete ja parempoolsete vahel, ta ütles, et toetab vasakpoolseid ja loodab sotsialistliku partei võitu.

Sotsialistid ilmselt võidavadki, aga koalitsiooni moodustamine saab neile olema keeruline ja kokku võivad valitsemiseks vajalikud hääled kokku saada hoopis kolm parempoolset parteid.

Nende valimiste üks intrigeerivaim küsimus on see, kui hästi läheb Kataloonia iseseisvumispüüete vastu kõige teravamalt võitleval paremparteil Vox ja millist rolli nad hakkavad Hispaania poliitikas edaspidi mängima.

Vox lubab kärpida piirkondlikku autonoomiat ühtse Hispaania kasuks ja karmi kätt migratsiooni piiramisel, Hispaania kultuuri ja perekonna kaitset. Neile ennustatakse rohkem kui kümneprotsendilist häälesaaki. Politoloog Pablo Simon ütleb, et paremäärmuslik partei võib hakata Hispaania poliitikat oluliselt mõjutama. Hispaanlastele teevad aga muret ka muud teemad peale Kataloonia, nagu majandus ja korruptsioon.

"Tööpuudus ja majandus on hispaanlaste peamine mure. Praegu on töötus 14 protsenti, on tõsi, et see on vähenenud võrreldes kriisi haripunktiga, aga töö on jätkuvalt väga ebakindel

ja ebavõrdsus on viimasel kümnendil kõvasti kasvanud," rääkis Simon.

Teravalt vastandunud parempoolsete ja vasakpoolsete toetus on äärmiselt tasavägine ja pole selge, kes ja kas üldse suudab valimiste järel valitsuse moodustada.