ERR Madridis: valimised on väga tasavägised ja võivad tuua patiseisu

Hispaania parlamendivalimised võidab prognooside kohaselt sotsialistlik partei, samas ei ole kindel, et neil avaneb võimalus valitsus moodustada. Selleni võivad ühiselt jõuda hoopis kolm parempoolset parteid. Valimised on äärmiselt tasavägised ja neid on iseloomustanud tugev vastandumine.

Pühapäeva keskpäeval käis Madridi kesklinna valimisjaoskonnas usin sagimine. Valima tulnud inimesed rääkisid Katalooniast, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Kataloonia on olnud väga ärahellitatud piirkond ja praegu on ta nagu mässav laps. Radikaale ja iseseisvuslasi mina ei toeta," rõhutas valija Victoria Josefa.

"Oluline on, et inimeste õigused võrdsustuksid ja kaoksid teatud veidi äärmuslikud tendentsid ning võiksime kõik võrdsetel alustel koos elada," arvas valija Alvaro.

Parla linnakene Madridist paarikümne kilomeetri kaugusel kannatas kriisiajal selle piirkonna kohta suhteliselt kõrge tööpuuduse all. Valijad rääkisid seal "Aktuaalsele kaamerale" kõigepealt just toimetulekuraskustest, noorte töötusest ja oma pettumusest.

"Mina hääletasin Voxi poolt. Sest nad aitavad naisi ja me vajame seda, meid on siin hüljatud," lausus Maria Carmen.

"Kriisis jäid paljud meie lapsed ilma oma kodudest, sest nad ei suutnud pankadele maksta, kaotasid ka vanemad ja vanavanemad, kes olid neid toetanud. See on häbi Hispaaniale. See probleem tuleb lahendada," leidis valija Victorio.

"Ma arvan, et tuleb anda võimalus noortele. Noortel peab olema lootus ja võimalus alustada. Mina hakkasin tööle 15- või 17-aastaselt ja ma olin selle üle uhke. Noored peavad saama olla uhked," märkis Antonio.

Parla omavalitsuses saavad hispaanlased valida 12 erineva nimekirja vahel, neist kaks on erinevad kommunistlikud parteid. Suuremat toetust ennustatakse siiski vaid viiele parteile.

Hispaania üks mõjukamaid päevalehti El Pais on erinevad arvamusküsitlused kokku pannud. Valimisvõitu prognoositakse sotsialistidele, kel valitsuse moodustamine vasakparteiga Podemos ja regionaalsete parteidega nagu baskid või katalaanid võib aga keeruliseks osutuda. Paremparteide liitu lahutab parlamendienamusest prognoosi järgi samuti vaid 17 kohta.

"Mõlemad neist kahest blokist võivad saada enamuse. Ja see võib lõppeda ka nulltulemusega, võib juhtuda, et kumbki neist ei suuda enamust moodustada," nentis ajalehe El Pais arvamustoimetaja Guillermo Altares.

Küsimusele, kas see võib siis tähendada varsti uusi valimisi, vastas Altares jaatavalt. "See juhtus juba 2015-2016. Jah, see on võimalus, mis võib juhtuda."