ERR Madridis: sotsialistide tugev tulemus ei tähenda lihtsaid võimukõnelusi

Tänav Sotsialistliku Töölispartei (PSOE) kontori ees Madridis pandi hilisõhtul liiklusele kinni, seal peeti pidu, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"See on väga hea tulemus Hispaania vasakpoolsetele, tundsime hirmu paremäärmuslaste ees, aga nad on saanud vaid 24 kohta, kuigi neile pakuti palju rohkem," kommenteeris valija Diego.

Parempoolsed parteid - Rahvapartei, Ciudadanos ja Vox - ei suutnud kolme peale enamust kokku saada, uue paremäärmusliku Voxi toetajad vaatasid valimistulemusi veidi nukralt.

"Sellise tulemusega ei saa midagi olulist teha," nentis valija Jose Luis.

"Ma loodan, et tal on mõju. Et hispaanlased saaksid oma õigused tagasi, need hispaanlased, kes kaitsevad Hispaaniat," arvas omakorda valija Cristina.

Valimistejärgse päeva hommikul on põhiküsimus Hispaanias, kelle toel hakkavad sotsialistid valitsema. Tõenäoliseks peetakse, et nad suudavad võimuliidu moodustada, ise küsimus on, kui stabiilseks see osutub.

Sotsialistidega seotud mõttekoja Fundacion Altenativas asejuht Diego Lopez Garrido usub, et erakond hätta ei jää.

"Sotsialiste toetavad kindlasti vasakpartei Podemos, baskid ja teised väiksed grupid, mis viivad lähedale absoluutse enamuse tagamisele. Ei ole vaja [Kataloonia]iseseisvuslaste toetust," arvas ta.

"Ükskõik, kas lepitakse kokku Ciudadanose või Podemosega, jääb see liit sõltuma teistest jõududest ja iseseisvuslaste nõudmistest. Ja on väga võimalik, et need valimistulemused ei pea kaua vastu," rõhutas omakorda Madridi Complutense ülikooli poliitilise kommunikatsiooni professor Maria Jose Canel.