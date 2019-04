Ülikooli pressiesindaja Kristina Kurm selgitas ERR-ile, et Kovalenko majandus- ja õigusteaduse magistriõppe lõpudiplomid tühistati akadeemilise petturluse alusel.

"Tema töödes oli liiga suures mahus teadustööde heade tavade vastu eksimist ehk akadeemilist petturlust, kus oli kasutatud allikatele jäänud viitamata," ütles Kurm.

Ülikool annab Kovalenkole võimaluse magistriöid uuesti kaitsta, kuid tingimustes tuleb tal mõlema teaduskonnaga eraldi kokku leppida.

"Tal on võimalus tulla tagasi ülikooli magistrikraade kaitsma, kui ta koostab uued magistritööd. Aga mis tingimustel ja mida temalt oodatakse, tuleb tal teaduskondadega läbi rääkida. Õigusteaduskonnas eraldi ja majandusteaduskonnas eraldi. Loomulikult talle antakse võimalus, aga ta peab kogu magistritöö protseduuri uuesti tegema," selgitas Kurm.

Kovalenko ütles, et austab ülikooli otsust, kuid peab seda otsust väga karmiks. Kovalenko kordas juba varem öeldut, et ei ole esitanud kellegi teise tööd enda nime all, vaid eksis viitamisreeglite vastu. "Kusjuures eksinud viisil, mida lisaks minule ei ole märganud ei juhendaja, retsensent, komisjon ega spetsiaalne plagiaadidetektor," lisas ta.

Kovalenko kinnitas, et esitab ja kaitseb magistritööd uuesti.

"Minu puhul ei ole õnneks tegemist pöördumatu otsusega – ülikool kinnitas, et ma saan oma tööd uuesti kaitsta ja omandada uuesti magistrikraadid. Ma tean, kui palju olen nendesse töödesse panustanud ning valdan neid teemasid väga hästi. Kõik järeldused ja analüüsid minu magistritöödes on iseseisvad ja ma hea meelega esitan oma lemmikteemadel uued ja paremad tööd ning kaitsen need uuesti," selgitas ta.

"Kokkuvõttes siis juba seitsmendat korda, sest kokku kolmel korral olen ühte neist kaitsnud ka kolmes erinevas kohtuastmes. Olen õppinud alati enda jaoks, mistõttu on minu jaoks tegemist põhimõttelise olukorraga ja ka mina ei taha, et mu diplomitel lasuks väiksemgi kahtlus, et need pole ausa töö ja vaevaga saadud," lisas Kovalenko.

Märtsis kommenteeris Kovalenko sotsiaalmeedias, et ülikooli otsus uurida tema magistritöid tulenes avalikust survest ja ta ei pea enda töid plagiaadiks.

Nädal aega tagasi otsustas Tallinna ülikool tühistada samuti Sotsiaaldemokraatlikku Erakonda kuuluva Rainer Vakra diplomiõppe diplomi. Ülikool jätab Vakrale alles magistridiplomi, kui ta kirjutab kahe aasta jooksul uue bakalaureusetöö.