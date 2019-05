ERR Hispaanias: sotsialistid tahavad tihedamalt ühendatud Euroopat

Sarnaselt äsja toimunud parlamendivalimistele ennustatakse sotsialistidele Hispaanias võitu ka Euroopa Parlamendi valimistel. Neid toetab ligi 30 protsenti valijatest, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Sotsialistidega seotud mõttekoda Fundacion Alternativas leiab, et vaja on ühtsemat Euroopa Liitu, olgu teemaks siis majandus, migratsioon või kliimasoojenemine.

"Kui Euroopa Liit ei muutu tõeliseks integreeritud ja tugevdatud liiduks, siis muutub Euroopa millekski ebaoluliseks USA ja Hiina vahel," sõnas mõttekoja asepresident Diego Lopez Garrido.

Mõttekoja FAES juht Javier Zarzalejos on konservatiivse Rahvapartei kandidaat number kuus Euroopa Parlamendi valimistel. Ka teise suurema Hispaania partei sõnum on kantud tugevast Euroopa-usust.

"Enne seda, kui hakkame rääkima, millist Euroopat me tahame, peame me ütlema, et tahame Euroopat," rääkis Zarzalejos.

Parlamendivalimistel valiku teinud hispaanlased ütlesid ERR-ile, et Euroopa Parlament ja Euroopa teemad jäävad neile kaugemaks kui oma riigi asjad. Ootusi Euroopa Liidu suhtes siiski on.

"Me peaksime liikuma kõik samas suunas, et me ei kakleks üksteisega, et kes on tugevam, vaid tõepoolest oleksime üks ühtne Euroopa," ütles Ana.

"Ma arvan samamoodi. See on võrdsuse küsimus. Euroopa ühenduse idee on püüelda samasuguse taseme poole, et inimesed tugevama majandusega riikidest ei avaldaks survet teistele," rääkis Arturo.

Hispaania valib 26. mail oma esindajad lisaks Euroopa Parlamendile ka kohalikesse omavalitsustesse.