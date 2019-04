Teemu Tammiko sõnul seisavad Hispaanias varasemaga võrreldes ees lihtsamad koalitsioonikõnelused.

"Vasakpoolsed said sel korral niivõrd tugeva mandaadi, et see suudab moodustada vasakvalitsuse, kus on Podemos ja PSOE (Sotsialistlik Töölispartei). Sel juhul piisab valitsuse moodustamiseks, et vasakpoolne Kataloonia separatistlik erakond Esquerra Republicana ei hääleta nende vastu," lausus Tammiko.

Hispaania ametisolev peaminister Pedro Sanchez kuulutas PSOE parlamendivalimiste võitjaks esmaspäeva varahommikul. Erakonnale ennustati võitu ka valimiste eel.

Kui aga vasakvalitsus tahab ehitada tugevat enamusvalitsust, siis peavad nad kampa võtma ka Kataloonia iseseisvuslased, ütles Tammiko.

Valitsuse moodustamine on Hispaanias kaheetapiline, kus valitsuse moodustaja saab esitada parlamendile valitsuse kaks korda. Esimene kord peab valitsuse heaks kiitma parlamendi absoluutenamus, teisel korral piisab kvalifitseeritud häälteenamusest.

"Kriitiliselt tähtis on küsimus, kas valitsus võtab appi iseseisvumist taotlevaid katalaanide erakondi või mitte. Absoluutne enamus saadaks pelgalt Esquerra Republicana kaasamisega, kuid see on iseseisvust tõsimeeli taotlev separatistlik erakond. See on poliitiliselt tundlik olukord, mis vajab tõsisemat järelemõtlemist," lausus Tammiko.

Kui valitsust moodustama asuv Sanchez iseseisvuslasi ei kaasa, siis on tugev enamusvalitsus Tammiko hinnangul võimatu, sest isegi kõikide teiste piirkondlike parteide kaasamisest absoluutenamuseks ei piisaks.

"Samas lubas Sanchez kampaania ajal lihtsustada regionaalhaldust ja anda piirkondadele rohkem võimu. Teisisõnu pani ta end olukorda, kus piirkondlike erakondade toetuse saamine on suhteliselt lihtne," ütles teadur.

Tammiko sõnul on Hispaania parteimaastik samaaegselt killustunud ning sügavalt lõhestunud parem- ja vasakpoolsete vahel.

"Valijate lõhedeülest liikumist ei toimunud. See maksis nendel valimistel kätte eriti parempoolsetele," lausus ta.

Tammiko sõnul on Hispaanias traditsiooniliselt olnud 10-11 miljonit konservatiivset valijat, kelle hääled jagunesid sel korral kolme erakonna vahel. Rahvapartei (PP) kaotas hääli veidi vasemal olevale Ciudadanosele ja parempoolsemale Voxile.

"Olukorra taustal on Kataloonia kriisistumine. Tollal juhtis valitsust PP ja mõned konservatiivsed valijad pidasid tollase peaministri Mariano Rajoy lähenemist liiga pehmeks. Vox hakkas taotlema võimu radikaalset koondamist keskvõimu kätte."

Vox-i tõttu liikusid Tammiko sõnul parteimaastikul paremale ka PP ja Ciudadanos. Paremtsentristlik Ciudadanos on juba öelnud, et sotsialistidega valitsusse ta ei lähe.

"Sellega kaotas paremblokk poliitilise tsentri täielikult ning jättis selle PSOE-le. Traditsiooniliselt kaheks jagunenud poliitilistes süsteemides võidab valimised see, kes kontrollib poliitilise platsi keskvälja," rõhutas ta.

Hispaania sotsialistide liider Sanchez kuulutas valimisvõitu

Hispaania sotsialistide liider Pedro Sanchez kuulutas pühapäeva õhtul võitu parlamendivalimistel.

"Sotsialistid on võitnud parlamendivalimised. Tulevik on võitnud ja minevik kaotanud," rõõmustas Sanchez Madridis toetajatele kõneledes.

"Ainsad tingimused koostööks teiste poliitiliste jõududega on meie põhiseaduse austamine, kooseksisteerimise ja sotsiaalse õigluse suunas liikumine ning poliitiline läbipaistvus," ütles Sanchez.

Hispaania valimised võitsid ametlike tulemuste kohaselt sotsialistid

Hispaania valimised võitsid sotsialistid, kes saavad 123 kohta parlamendi 350-kohalises alamkojas, selgus keskvalimiskomisjoni tulemustest, kui kokku oli loetud 99,99 protsendi häältest.

Parlamenti pääseb ka paremäärmuslik Vox, mis saab 24 kohta. Varem polnud neil ühtegi kohta.

"Võime rahumeeles tõdeda, et Vox on tulnud selleks, et jääda," rõõmustas erakonna asutaja Santiago Abascal.

Konservatiivide PP saab 66, paremtsentristlik Ciudadanos 57 ja vasakäärmuslik Podemos 42 kohta.