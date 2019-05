USA kongress soovib küsitleda Muellerit 15. mail

Esindajatekoja õiguskomisjoni demokraadist liige David Cicilline ütles pühapäeval telesaates "Fox News Sunday", et kuigi puudub absoluutne garantii Robert Muelleri valmisoleku kohta tunnistada, on Valge Maja seni märku andnud, et ei kavatse sellesse sekkuda.

USA president Donald Trump avaldas pühapäeval arvamust, et eriprokurör Robert Mueller ei peaks kongressi ees tunnistusi andma.

"Polnud mingit kuritegu, välja arvatud teisel poolel (mida uskumatult raportis ei kajastatud) ja mingit takistamist. Bob Mueller ei peaks tunnistama," kirjutas Trump sotsiaalmeedias.

USA kongress soovib küsitleda 15. mail Muellerit, kes pea kaks aastat juhtis uurimist Venemaa väidetavast sekkumisest Ühendriikide 2016. aasta presidendivalimistesse.

Trump on öelnud, et Muelleri mahukas raport mõistis ta kokkumängus Venemaaga õigeks, kuid demokraadid soovivad Muellerilt küsida tõendeid, kas president takistas õigusmõistmist.