Rahandusministeeriumi osakonnajuht: aktsiisi langetamisega kaasneb määramatus

Rahandusministeerium on asunud analüüsima alkoholiaktsiisi langetamise mõju. Madalam aktsiis oli üks EKRE valimislubadusi, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Alles märtsis avaldas rahandusministeerium mahuka PricewaterhouseCoopersilt tellitud analüüsi, mis viitas, et piirikaubandust tagasi pöörata on raske.

Rahandusministeeriumi fiskaalpoliitika osakonna juht Sven Kirsipuu ütles teisipäeval "Aktuaalsele kaamerale", et aktsiisi langetamisega kaasneks suur määramatus ja ilmselt ka alkoholitarbimise kasv. Tema sõnul saab otsuse tegemine valitsusel olema keeruline.

"Ma arvan, et see on lähinädalate küsimus, kui neid asju hakatakse arutama ka valitsuse tasemel. Kindlasti on olukord üsna keeruline. Me oleme kogunud ka infot turuosalistelt, et valik otsustajatel oleks lihtne, aga väga lihtne see ei saa olla, võttes arvesse seda määramatust, mis suurte aktsiisimuudatustega kaasneb," ütles Kirsipuu.

"Kõik sõltub alati eesmärgist. Piirikaubandust on võimalik vähendada, kui selleks on soov. Sellega tõenäoliselt kaasneb tarbimise kasv, mis on jällegi tervishoiu seisukohast negatiivne. Kõiki neid erinevaid argumente kaaludes tuleb see otsus teha," lisas ta.