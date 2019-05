Tartu üliõpilasküla lõpetab üürilepingud teiste kõrgkoolide tudengitega

Poliitkamuudatus puudutab umbes 100 üliõpilast, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Tartu ülikooli õppeprorektor Aune Valk ütles, et lepingud lõpetakse, kuna Tartu ülikoolil on enda tudengite majutamisega probleeme.

"Kui me üliõpilaskülaga arutasime, siis selle peale ei mõelnud, et ka teiste ülikoolide üliõpilasi majutub meil. Hetkel meil otseselt kuidagi kohustust või õigustatud ootust ei ole neid kohti pakkuda, nii et see on lihtsalt üks nendest lahendustest, kuidas seda kohtade puudust leevendada," ütles Valk.