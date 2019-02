Tartu ülikoolil on praegu 3300 ühiselamukohta. Juba praegu on huvilisi rohkem ning uued ingliskeelsed õppekavad muudavad olukorra veelgi keerulisemaks, vahendas "Aktuaalne kaamera". Tartu ülikoolil on kolm lahendust.

"On üliõpilased, kes eelistavad elada ühikatoas üksi kahelises toas. Ja et muuta seda poliitikat, et survestada neid rohkem elama kahekesi, sest ühikas ongi nii-öelda mingis mõttes odav ja natukene ebamugav elamiskoht, sest kui on raha rohkem ja võimalusi rohkem, siis võib üksinda kolida erakasse," rääkis ülikooli õppeprorektor Aune Valk.

Neile välistudengitele, kes eelistavad ühiselamu asemel üürikortereid, soovib ülikool tulevikus kortereid vahendada. Samas plaanib ülikool ära kaotada eritingimustel ülikooli sissesaanute, näiteks olümpiaadi võitnud või hea akadeemilise testi tulemuse saanud tudengite eelise ühiselamukoha saamisel.

Tartu üliõpilasküla majutusjuht Janika Hango soovitab uutel tulijatel olla võimalikult kiire.

"Ega seal ei olegi muud, kui lihtsalt õigel ajal nendele määratult tähtajal võimalikult varakult esitada oma taotlus ja hoolitseda selle eest, et siis kõiki teateid, mis teile saadatakse, te õigel ajal märkaksite," rääkis Hango.

Tartu ülikooli üliõpilasesinduse esimehe Allan Aksiimi sõnul seisab ta selle eest, et kõik tudendgid oleksid võrdsed. Praegu aga mingit võrdsust ühikakoha saamisel ei ole.

"See on näha, et ülikoolil on teatud huvid, mis on konfliktis muude inimeste huvidega pikemas plaanis. See ei ole ka lahendamatu probleem, sest kõige pikemaajalisem lahendus tegelikult oleks mõni uus ühikas," arutles Aksiim.

Ülikooli lahenduse suhtes, et suruda rohkem tudengeid ühte tuppa, on Aksiim skeptiline. Ülikool uusi ühiselamuid aga ehitada ei plaani.