"Ma olen Nord Stream 2 projekti vastu. See suurendab EL-i sõltuvust Vene gaasist, mitte ei vähenda seda. Me vajame rohkem sõltumatust, mitte sõltuvust Vene gaasist," rääkis Manfred Weber Poola ajalehele Polska The Times.

"Selle pärast kasutaksin ma presidendina kõiki õiguslikke vahendeid ja uuriksin kõiki võimalusi, et Nord Stream 2 peatada," ütles Saksa poliitik.

"Ma tean, et see on juba kaugele jõudnud projekt. Aga ma annan endast parima," lausus ta.

Weber ütles juba 1. aprillil ERR-ile antud intervjuus, et Nord Stream 2 on poliitiline projekt, mis tuleks peatada.

Vastuoluline 11 miljardi eurone gaasitoru peaks kahekordistama Vene gaasi eksporti Saksamaale.

See on tekitanud mure, et Lääne-Euroopa jääb Vene gaasist suuremasse sõltuvusse ja, et Venemaa saab sellega enam survestada Ukrainat, kuivõrd Euroopa ei sõltuks enam nii palju Ukrainast kui transiitriigist.

Gaasitoru peaks valmima selle aasta lõpus ja sellele on vastu Ukraina, USA ja palju Ida- ja Kesk-Euroopa riike.