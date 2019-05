Venemaa välisministeerium teatas, et Eesti siseministri Mart Helme ja riigikogu esimehe Henn Põlluaasa avaldused, mille kohaselt jätkab Venemaa Eesti territooriumi osade okupeerimist, on kinnituseks, et mitte kõik pole Tallinnas huvitatud heanaaberlikest suhetest.

Välisministeeriumi pressiesindaja Maria Zahharova märkis ministeeriumi veebilehel avaldatud pressiteates, et sellised avaldused on täiesti vastuvõetamatud provokatiivsed rünnakud, vahendas RBK.

"Need provokatiivsed avaldused, mis sisuliselt sisaldavad territoriaalsed nõudmisi Venemaale, on absoluutselt vastuvõetamatud. On ilmselge, et mitte kõik pole Eestis huvitatud normaalsete heanaaberlike suhete arendamisest meie riigiga. Vastupidi, on silmatorkav pürgimus nurjata kõik positiivne, mis on kahepoolsetes suhetes tekkimas," teatas Zahharova.

Zahharova viitas Eesti Konservatiivsesse Rahvaerakonna (EKRE) liikmetest Helme ja Põlluaasa lausetele, milles esimene võrdles Petserimaa kaotust Krimmi annekteerimisega ja teine märkis, et 5,2 protsenti Eesti territooriumist on endiselt okupeeritud.