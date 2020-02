"Põlluaas vääriks väliskomisjoni 13. jaanuari 2020 ühisarvamuse peale vilistamise eest riigikogu esimehe ametis umbusaldamist," kirjutas riigikogu väliskomisjoni aseesimees Mihkelson sotsiaalmeedias. Ta viitas väliskomisjoni seisukohale, et riigikogu esimees ei saa rääkida Venemaale territoriaalsete nõudmiste esitamisest, sest riigikogu pole talle sellist volitust andnud. "Koalitsioon saab märtsis teha ettepaneku Henn Põlluaas kellegi teise vastu välja vahetada. Oleks aeg," lisas Mihkelson.

Mihkelsoin kritiseeris ka teist valitsusparteid Isamaad, mille liidrid eiravad oma erakonna 2013. aasta otsust toetada praeguses sõnastuses piirilepingut Venemaaga. "Isamaa esimees Helir-Valdor Seeder on ilmselt unustanud, et 2013. aasta kevadest kehtib Isamaa volikogu otsus (häältega 59:3) toetada just praeguses sõnastuses piirilepingute sõlmimist Venemaaga. Ma loodan, et piirilepingute saamisloos nii palju ära teinud (Isamaa liikmest - toim.) kaitseminister Jüri Luik ei jää vaikivaks pealtvaatajaks ja ütleb oma kaaluka sõna," kirjutas Mihkelson.

Ta leidis ka, et Isamaa ja EKRE poliitikute avaldused kahjustavad Eesti julgeolekut. "Eesti julgeolek pole mänguasi. Venemaad arutult provotseerides ja Eesti järjekindlat välispoliitikat lõhkudes on mitmed praeguse valitsuskoalitsiooni tipud (Põlluaas, Seeder, ka välisminister Urmas Reinsalu oma veiderdamisega) muutnud meie ja meie liitlaste julgeoleku asjatult ohustatavaks," tõdes ta, märkides, et "Venemaalt Petserit tagasinõudvad tegelased näivad unustavat, et Eesti on NATO liikmesriik".

"Meie luureametid võiksid edasistes raportites Vene ohust rääkides pöörata tähelepanu ka sellele, mida meie ise selle ohu vältimiseks teha saaksime. Poliitikute käitumine on ju osa heidutusest või siis selle murendamisest. Põlluaas sõimab Reformierakonda, kuid unustab, et 2012. aastal vedasid piirikõnelusi kõik neli parlamendis esindatud erakonda ja toona pigem eesotsas IRL-iga," lisas Mihkelson.

"Riigikogu väliskomisjon kuulas tänasel istungil riigikogu esimehe ülevaadet välissuhtlusest ning soovitas tal oma väljaütlemistes Eesti-Vene piirilepingu teemadel hoida isiklik arvamus ja partei seisukohad lahus parlamendi esindamisest," teatas riigikogu pressiteenistus pärast väliskomisjoni 13. jaanuari istungit.

Põlluaas kirjutas reedel Eesti Päevalehes ilmunud arvamusloos, et praegune valitsus ei ratifitseeri Venemaaga sõlmitud piirilepingut ning seetõttu kehtib 1920. aasta Tartu rahuleping koos selles sätestatud piiriga.